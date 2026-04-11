Von Allmen scheidet an den Schweizer Meisterschaften aus

Das Podest
1. Sandro Manser 1:16.23
2. Gaël Zulauf +0,36
3. Loïc Chable +0,49
Das Rennen
Doppelsieg für Sandro Manser. Nach seinem Erfolg in der Abfahrt am Donnerstag gewinnt der 20-Jährige auch den Super-G. Manser startet mit der 1 und setzt gleich eine Zeit, an der niemand mehr vorbeikommt. Auf den zweiten Rang fährt Gaël Zulauf, das Podest komplettiert Loïc Chable.
Die Favoriten können an diesem Samstag nicht überzeugen. Alexis Monney rutscht im oberen Teil der Strecke aus.
Der grosse Favorit Franjo von Allmen scheidet kurz vor dem Ziel aus. Der Olympia-Held verpasst ein Tor – Glück für Manser: Das wäre eng geworden an der Spitze.
«Passt schon. Zwei Wochen nach dem Weltcup-Final habe ich mich schon sehr auf den Sommer eingestellt. Nochmal zurück in den Schnee, da musste ich schon nochmals den Fokus neu finden», sagt von Allmen anschliessend gegenüber Blick.
Das gab zu reden
Robert Clarke, der mit der Startnummer 28 ins Rennen startet, erwischt im oberen Teil der Strecke eine Torstange. Anschliessend löst sein im Rennanzug integrierter Airbag aus. Das Rennen fährt er trotzdem zu Ende, auf eine gute Zeit hat er keine Chance mehr. Seinen Ärger zeigt er im Zielraum.
Die Bedingungen
Nahezu perfekte Bedingungen in St. Moritz: Das Wetter spielt mit, der Schnee ist frühlingshaft, und die Sicht ist gut.
So gehts weiter
Am Sonntag und Montag stehen die technischen Disziplinen an. Der Riesenslalom der Männer startet am Sonntag um 10.10 Uhr.
Donnerstag, 09.04.2026
Abfahrt Männer: Sandro Manser
Abfahrt Frauen: Stefanie Grob
Samstag, 11.04.2026
Super-G Männer: Sandro Manser
Super-G Frauen: Corinne Suter
Sonntag, 12.04.2026
Riesenslalom Frauen 1. Lauf: 08.10 Uhr, 2. Lauf: 11.20 Uhr
Riesenslalom Männer 1. Lauf: 10.10 Uhr, 2. Lauf: 13.00 Uhr
Montag, 13.04.2026
Slalom Frauen 1. Lauf: 08.10 Uhr, 2. Lauf: 10.55 Uhr
Slalom Männer 1. Lauf: 09.35 Uhr, 2. Lauf: 12.10 Uhr
Donnerstag, 09.04.2026
Abfahrt Männer: Sandro Manser
Abfahrt Frauen: Stefanie Grob
Samstag, 11.04.2026
Super-G Männer: Sandro Manser
Super-G Frauen: Corinne Suter
Sonntag, 12.04.2026
Riesenslalom Frauen 1. Lauf: 08.10 Uhr, 2. Lauf: 11.20 Uhr
Riesenslalom Männer 1. Lauf: 10.10 Uhr, 2. Lauf: 13.00 Uhr
Montag, 13.04.2026
Slalom Frauen 1. Lauf: 08.10 Uhr, 2. Lauf: 10.55 Uhr
Slalom Männer 1. Lauf: 09.35 Uhr, 2. Lauf: 12.10 Uhr