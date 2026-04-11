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Sandro Manser gewinnt nach der Abfahrt auch den Super-G
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Zweiter Titel für 20-Jährigen:Sandro Manser gewinnt nach der Abfahrt auch den Super-G

Manser doppelt im Super-G nach
Von Allmen scheidet an den Schweizer Meisterschaften aus

Franjo von Allmen scheidet im Super-G der Schweizer Meisterschaft in St. Moritz aus. Sandro Manser gewinnt.
Publiziert: 08:48 Uhr
|
Aktualisiert: 11:09 Uhr
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Doppelt im Super-G nach: Sandro Manser.
Foto: Sven Thomann
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Pascal KeuschRedaktor Sport

Das Podest

1. Sandro Manser 1:16.23
2. Gaël Zulauf +0,36
3. Loïc Chable +0,49

Das Rennen

Doppelsieg für Sandro Manser. Nach seinem Erfolg in der Abfahrt am Donnerstag gewinnt der 20-Jährige auch den Super-G. Manser startet mit der 1 und setzt gleich eine Zeit, an der niemand mehr vorbeikommt. Auf den zweiten Rang fährt Gaël Zulauf, das Podest komplettiert Loïc Chable.

Die Favoriten können an diesem Samstag nicht überzeugen. Alexis Monney rutscht im oberen Teil der Strecke aus.

Monney rutscht aus und scheidet aus
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Kurz nach dem Start:Monney rutscht aus und scheidet aus

Der grosse Favorit Franjo von Allmen scheidet kurz vor dem Ziel aus. Der Olympia-Held verpasst ein Tor – Glück für Manser: Das wäre eng geworden an der Spitze.

Franjo von Allmen springt bei der SM am Tor vorbei
0:48
Olympiasieger scheidet aus:Franjo von Allmen springt bei der SM am Tor vorbei

«Passt schon. Zwei Wochen nach dem Weltcup-Final habe ich mich schon sehr auf den Sommer eingestellt. Nochmal zurück in den Schnee, da musste ich schon nochmals den Fokus neu finden», sagt von Allmen anschliessend gegenüber Blick.

«Nach Abfahrtssieg war ich hungrig auf mehr»
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Manser nach Super-G-Titel:«Nach Abfahrtssieg war ich hungrig auf mehr»

Das gab zu reden

Robert Clarke, der mit der Startnummer 28 ins Rennen startet, erwischt im oberen Teil der Strecke eine Torstange. Anschliessend löst sein im Rennanzug integrierter Airbag aus. Das Rennen fährt er trotzdem zu Ende, auf eine gute Zeit hat er keine Chance mehr. Seinen Ärger zeigt er im Zielraum.

Airbag öffnet sich bei Fahrt von Clarke
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Weil er das Tor erwischt:Airbag öffnet sich bei Fahrt von Clarke

Die Bedingungen

Nahezu perfekte Bedingungen in St. Moritz: Das Wetter spielt mit, der Schnee ist frühlingshaft, und die Sicht ist gut.

So gehts weiter

Am Sonntag und Montag stehen die technischen Disziplinen an. Der Riesenslalom der Männer startet am Sonntag um 10.10 Uhr.

Das Programm der Ski-SM

Donnerstag, 09.04.2026
Abfahrt Männer: Sandro Manser
Abfahrt Frauen: Stefanie Grob

Samstag, 11.04.2026
Super-G Männer: Sandro Manser
Super-G Frauen: Corinne Suter

Sonntag, 12.04.2026
Riesenslalom Frauen 1. Lauf: 08.10 Uhr, 2. Lauf: 11.20 Uhr
Riesenslalom Männer 1. Lauf: 10.10 Uhr, 2. Lauf: 13.00 Uhr

Montag, 13.04.2026
Slalom Frauen 1. Lauf: 08.10 Uhr, 2. Lauf: 10.55 Uhr
Slalom Männer 1. Lauf: 09.35 Uhr, 2. Lauf: 12.10 Uhr

Donnerstag, 09.04.2026
Abfahrt Männer: Sandro Manser
Abfahrt Frauen: Stefanie Grob

Samstag, 11.04.2026
Super-G Männer: Sandro Manser
Super-G Frauen: Corinne Suter

Sonntag, 12.04.2026
Riesenslalom Frauen 1. Lauf: 08.10 Uhr, 2. Lauf: 11.20 Uhr
Riesenslalom Männer 1. Lauf: 10.10 Uhr, 2. Lauf: 13.00 Uhr

Montag, 13.04.2026
Slalom Frauen 1. Lauf: 08.10 Uhr, 2. Lauf: 10.55 Uhr
Slalom Männer 1. Lauf: 09.35 Uhr, 2. Lauf: 12.10 Uhr

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