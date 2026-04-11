Franjo von Allmen scheidet im Super-G der Schweizer Meisterschaft in St. Moritz aus. Sandro Manser gewinnt.

Von Allmen scheidet an den Schweizer Meisterschaften aus

Von Allmen scheidet an den Schweizer Meisterschaften aus

Pascal Keusch Redaktor Sport

Das Podest

1. Sandro Manser 1:16.23

2. Gaël Zulauf +0,36

3. Loïc Chable +0,49

Das Rennen

Doppelsieg für Sandro Manser. Nach seinem Erfolg in der Abfahrt am Donnerstag gewinnt der 20-Jährige auch den Super-G. Manser startet mit der 1 und setzt gleich eine Zeit, an der niemand mehr vorbeikommt. Auf den zweiten Rang fährt Gaël Zulauf, das Podest komplettiert Loïc Chable.

Die Favoriten können an diesem Samstag nicht überzeugen. Alexis Monney rutscht im oberen Teil der Strecke aus.

0:27 Kurz nach dem Start: Monney rutscht aus und scheidet aus

Der grosse Favorit Franjo von Allmen scheidet kurz vor dem Ziel aus. Der Olympia-Held verpasst ein Tor – Glück für Manser: Das wäre eng geworden an der Spitze.

0:48 Olympiasieger scheidet aus: Franjo von Allmen springt bei der SM am Tor vorbei

«Passt schon. Zwei Wochen nach dem Weltcup-Final habe ich mich schon sehr auf den Sommer eingestellt. Nochmal zurück in den Schnee, da musste ich schon nochmals den Fokus neu finden», sagt von Allmen anschliessend gegenüber Blick.

1:16 Manser nach Super-G-Titel: «Nach Abfahrtssieg war ich hungrig auf mehr»

Das gab zu reden

Robert Clarke, der mit der Startnummer 28 ins Rennen startet, erwischt im oberen Teil der Strecke eine Torstange. Anschliessend löst sein im Rennanzug integrierter Airbag aus. Das Rennen fährt er trotzdem zu Ende, auf eine gute Zeit hat er keine Chance mehr. Seinen Ärger zeigt er im Zielraum.

0:27 Weil er das Tor erwischt: Airbag öffnet sich bei Fahrt von Clarke

Die Bedingungen

Nahezu perfekte Bedingungen in St. Moritz: Das Wetter spielt mit, der Schnee ist frühlingshaft, und die Sicht ist gut.

So gehts weiter

Am Sonntag und Montag stehen die technischen Disziplinen an. Der Riesenslalom der Männer startet am Sonntag um 10.10 Uhr.