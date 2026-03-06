Gut drei Wochen sind seit Lindsey Vonns heftigem Olympia-Sturz vergangen. Seither kämpft sich die US-Amerikanerin zurück. Und trainiert nun bereits wieder im Kraftraum.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Drei Wochen nach ihrem Olympia-Sturz trainiert Lindsey Vonn wieder

Obwohl sie noch im Rollstuhl sitzt, schuftet sie im Kraftraum

Bei ihrem Sturz hat sich Vonn einen komplizierten Beinbruch zugezogen War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Lindsey Vonn (41) ist eine Kämpferin. Das beweist die US-Amerikanerin einmal mehr. Dreieinhalb Wochen ist ihr heftiger Sturz in der Olympia-Abfahrt her, nach wie vor ist sie auf den Rollstuhl angewiesen. Doch das hält Vonn nicht davon ab, schon wieder im Kraftraum zu schuften.

Auf Instagram veröffentlicht die Speed-Queen ein Video, das sie beim Training zeigt. Nicht nur ihr verletztes Bein wird behandelt, sie trainiert auch Bauchmuskeln und Schultern. «Es sind definitiv harte Zeiten, aber ich bin immer noch dankbar», schreibt Vonn dazu. «Ich arbeite hart. Das einzige Ziel ist es, gesund zu werden. Ein Tag nach dem anderen.»

1:01 Vonn teilt rührendes Video: Hund gibt ihr nach Horror-Sturz Kraft

Am Ende des Videos steht Vonn gar ganz vorsichtig vom dem Rollstuhl auf. Sie hält sich dabei fest, atmet tief durch. In ihrem Gesicht sieht man, dass dieser Moment ihr viel bedeutet und sie emotional werden lässt.

Knapp der Amputation entgangen

In den vergangenen Wochen musste Vonn viel durchmachen. Am 8. Februar hat sie sich mit einem grossen Ziel aus dem Starthäuschen katapultiert: Olympia-Gold in der Abfahrt – trotz gerissenem Kreuzband. Nach 13 Sekunden platzt der Traum. Vonn hängt an einem Tor an und stürzt fürchterlich. Dabei verletzt sie sich schwer, zieht sich einen komplizierten Bruch des Unterschenkels zu.

Kurz darauf offenbart sie, dass sie das Bein beinahe verloren hätte. Aufgrund der Verletzung staut sich das Blut, kann nicht mehr abfliessen. Die Ärzte müssen das Bein auf beiden Seiten aufschneiden, um die Amputation zu verhindern.

Nicht nur ihre Verletzung muss Vonn verarbeiten. Während sie in Italien im Spital liegt, stirbt ihr Hund Leo. Diese Realität holt sie ein, als sie nach Hause kommt und er sie nicht wie üblich begrüsst. Es sei eine harte Realität, der sie sich stellen musste, schreibt Vonn auf Instagram. Und fügt an: «Zusammen mit vielen anderen harten Realitäten, die vor mir liegen, während ich meinen Weg weitergehe.» Mit der Aufnahme des Krafttrainings hat sie nun einen weiteren grossen Schritt gemacht.