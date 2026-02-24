Ronaldo richtet aufmunternde Worte an Ski-Star Vonn

Lindsey Vonn hat sich schwer verletzt. Nachdem sie jüngst öffentlich machte, dass ihr gar eine Beinamputation drohte, gibts zahlreiche Kommentare von Sportlerinnen und Sportlern. Darunter auch Cristiano Ronaldo.

Zwei Wochen nach ihrem fürchterlichen Sturz bei der Olympia-Abfahrt hat Lindsey Vonn (41) das Spital verlassen können. Nicht nur diese Information teilt sie auf Social Media mit ihren Fans, sondern auch, dass sie beinahe ihr Bein verloren hat. «Weil so viel Blut in das verletzte Bein gelangte und nicht wieder abfliessen konnte, zerdrückte es die Nerven und das Gewebe im betroffenen Bereich», schildert Vonn in einem Video.

Aufgrund dieses sogenannten Kompartmentsyndroms habe ihr Arzt das Bein auf beiden Seiten aufschneiden müssen. Nur so konnte das gestaute Blut abfliessen. «Er hat mein Bein gerettet – er hat es vor der Amputation gerettet», fasst die Amerikanerin zusammen.

Es sind Worte, die unter die Haut gehen. Und für viele Reaktionen sorgen. Unter Vonns Posting sammeln sich die Kommentare. Auch viele Sportlerinnen und Sportler melden sich. «Champions zeichnen sich durch die Momente aus, in denen sie gewinnen und durch die Momente, in denen sie sich weigern, aufzugeben», schreibt Fussball-Superstar Cristiano Ronaldo (41). Und fährt motivierend fort: «Die Berge, die du bezwungen hast, waren nie grösser als die Kraft, die du in dir trägst. Kämpfe weiter. Legenden stehen immer wieder auf.»

«Bedeutet mir so viel»

Fast 25'000 Mal wird Ronaldos Kommentar gelikt. Auch Vonn entgeht er nicht. Sie antwortet: «Dass das von dir kommt, bedeutet mir so viel.» Ein anderer Fussball-Star lässt ebenfalls aufmunternde Worte unter dem Posting. «Aufgeben ist keine Option», meint Ex-Spieler Zlatan Ibrahimovic (44). Vonns Reaktion: «Niemals!» – und das schreibt sie in Grossbruchstaben.

Ex-Tennis-Star Rafael Nadal (39) verzichtet auf Worte, er lässt drei Emojis mit angespanntem Bizeps da. Daneben sind es vor allem Ski-Kolleginnen und -Kollegen, die das Video kommentieren. «Du schaffst das – das hast du schon oft bewiesen!», schreibt Viktoria Rebensburg (36), Julia Mancuso (41) schwärmt: «Du bist so ein toller Mensch» und Marie-Michèle Gagnon (36) ist einfach nur «dankbar, dass dieser Arzt da war».

Auf viele Kommentare antwortet Vonn. Es sind Worte, die ihr für den steinigen Weg, der vor ihr liegt, wohl einen extra Motivationsschub geben.

