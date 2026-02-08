Sie träumte davon, noch einmal bei Olympischen Spielen ganz oben zu stehen. Doch die Olympia-Abfahrt auf der Tofana dauert für Lindsey Vonn (41) gerade mal 12 Sekunden – und endet in einem Alptraum.
Die US-Amerikanerin stürzt im wohl letzten grossen Rennen ihres Lebens schwer. In einer Rechtskurve hängt sie am Tor an, wird ausgehebelt und durch die Luft gewirbelt. Der Aufprall sieht hart und schmerzhaft aus, meterweit rutscht sie auf der harten Piste.
Im Zielraum wird es mucksmäuschenstill
Vonn schreit, greift sich sofort ans linke Knie. An das Knie, an dem sie sich erst vor Wochenfrist in Crans-Montana VS das Kreuzband gerissen hat.
Minutenlang bleibt sie liegen, während es im Zielraum, wo soeben noch Partystimmung herrschte, mucksmäuschenstill wird. Geschockte Gesichter beim US-Team, natürlich, aber auch Betreuer und Fahrerinnen anderer Nationen und Fans aus aller Welt halten den Atem an. Sie wissen: Da ist gerade etwas Gröberes passiert. Höchstwahrscheinlich geht hier eine grosse Karriere zu Ende.
Vonn wird auf der Piste versorgt, rund 15 Minuten ist das Rennen unterbrochen, ehe die Olympiasiegerin von 2010 mit dem Helikopter abtransportiert wird.
FIS-Präsident spricht von Tragödie
Wie schwer die älteste Starterin in der Olympia-Abfahrt verletzt ist, ist zunächst nicht bekannt. FIS-Präsident Johan Eliasch sagt «OE24» im Zielraum von Cortina: «Es ist eine Tragödie. Im Namen der FIS will ich mich bei Lindsey Vonn bedanken, dass sie ihr Comeback noch einmal versucht hat.»
Ein Comeback, dem die Krönung nun verwehrt bleibt. Gegen alle Widerstände hatte sich Vonn an die Olympischen Spiele gekämpft, mit einer Teilprothese im rechten Knie und seit einer Woche mit gerissenem Kreuzband im linken.
«Ich weiss, meine Chancen sind nicht mehr so hoch wie früher, aber solange es eine Chance gibt, werde ich es versuchen. Ich mache alles, was in meiner Kraft steht», sagte sie Anfang der Woche.
Jetzt ist klar: der Versuch ist gescheitert. Vonns grosse, inspirierende Geschichte findet kein Happy End.