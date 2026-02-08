Es sollte ihr letztes Ski-Märchen werden. Doch Lindsey Vonn stürzt auf der Olympia-Abfahrt früh – so schwer, dass sie mit dem Helikopter abtransportiert werden muss.

Emanuel Gisi Sportchef

Sie träumte davon, noch einmal bei Olympischen Spielen ganz oben zu stehen. Doch die Olympia-Abfahrt auf der Tofana dauert für Lindsey Vonn (41) gerade mal 12 Sekunden – und endet in einem Alptraum.

Die US-Amerikanerin stürzt im wohl letzten grossen Rennen ihres Lebens schwer. In einer Rechtskurve hängt sie am Tor an, wird ausgehebelt und durch die Luft gewirbelt. Der Aufprall sieht hart und schmerzhaft aus, meterweit rutscht sie auf der harten Piste.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Im Zielraum wird es mucksmäuschenstill

Vonn schreit, greift sich sofort ans linke Knie. An das Knie, an dem sie sich erst vor Wochenfrist in Crans-Montana VS das Kreuzband gerissen hat.

Minutenlang bleibt sie liegen, während es im Zielraum, wo soeben noch Partystimmung herrschte, mucksmäuschenstill wird. Geschockte Gesichter beim US-Team, natürlich, aber auch Betreuer und Fahrerinnen anderer Nationen und Fans aus aller Welt halten den Atem an. Sie wissen: Da ist gerade etwas Gröberes passiert. Höchstwahrscheinlich geht hier eine grosse Karriere zu Ende.

Vonn wird auf der Piste versorgt, rund 15 Minuten ist das Rennen unterbrochen, ehe die Olympiasiegerin von 2010 mit dem Helikopter abtransportiert wird.

FIS-Präsident spricht von Tragödie

Wie schwer die älteste Starterin in der Olympia-Abfahrt verletzt ist, ist zunächst nicht bekannt. FIS-Präsident Johan Eliasch sagt «OE24» im Zielraum von Cortina: «Es ist eine Tragödie. Im Namen der FIS will ich mich bei Lindsey Vonn bedanken, dass sie ihr Comeback noch einmal versucht hat.»

Ein Comeback, dem die Krönung nun verwehrt bleibt. Gegen alle Widerstände hatte sich Vonn an die Olympischen Spiele gekämpft, mit einer Teilprothese im rechten Knie und seit einer Woche mit gerissenem Kreuzband im linken.

«Ich weiss, meine Chancen sind nicht mehr so hoch wie früher, aber solange es eine Chance gibt, werde ich es versuchen. Ich mache alles, was in meiner Kraft steht», sagte sie Anfang der Woche.

Jetzt ist klar: der Versuch ist gescheitert. Vonns grosse, inspirierende Geschichte findet kein Happy End.