Nur fünf Schweizer Ski-Frauen haben bislang die Olympia-Kriterien erfüllt. Am Samstag in Spindlermühle kämpfen junge Talente wie Dania Allenbach und Sue Piller um die letzten fünf Tickets für Cortina 2026.

Obwohl sie Kriterien nicht erfüllt haben

Darum gehts Nur fünf Schweizer Ski-Frauen erfüllen Olympiakriterien, dazu kommt Corinne Suter

Fünf Tickets für Cortina noch offen – wer schlägt zu?

Schweiz darf elf Athletinnen schicken. Kriterien: Top 7 oder zweimal Top 15 Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Mathias Germann Reporter Sport

Nein, Olympia-Dichtestress herrscht bei den Schweizer Ski-Frauen nicht. Im Gegensatz zu den Männern. Nur fünf haben die Cortina-Kriterien erfüllt: Camille Rast (26), Wendy Holdener (32), Eliane Christen (27), Malorie Blanc (22) und Janine Schmitt (25). Zu 99 Prozent dürfte auch Corinne Suter (31) dabei sein. Swiss-Ski hat ihre Verletzung, die sie einen Monat lang ausser Gefecht setzte, bei Swiss Olympic gemeldet.

Die Schweiz darf elf Frauen an die Winterspiele schicken. In Spindlermühle (Tsch) gibts die letzten zwei Chancen, um doch noch auf den Olympiazug aufzuspringen. Fünf Tickets liegen noch bereit. Die Kriterien dafür (einmal Top 7 oder zweimal Top 15) werden jedoch nicht alle erfüllen.

Es stellen sich Fragen. Sollen auch Athletinnen nach Cortina fahren dürfen, die die Anforderungen nicht erfüllt haben? Wenn ja, welche – jene mit einer halben Qualifikation oder eher die jungen, aufstrebenden Talente?

Sollte der Jugendbonus eine Rolle spielen?

Der Riesenslalom bietet sich für einen Vergleich an. Da schaffte es Vanessa Kasper zuletzt auf den 14. Platz, sie ist aber schon 29 Jahre alt. «Ich finde, es gibt nur schnelle und weniger schnelle Skirennfahrer. Das Alter sollte keine Rolle spielen. Denn dann müsste man ja berücksichtigen, wer wie oft verletzt war und wie lange jemand ausfiel», so die Bündnerin.

Sue Piller ist erst 20, holte in diesem Winter viermal Punkte – zweimal wurde sie 20. Träumt sie von Olympia dank Jugendbonus? «Da denke ich nicht daran. Ich versuche einfach, so schnell wie möglich zu fahren.» Gleich tickt Dania Allenbach, obwohl die 18-Jährige aus Gstaad BE in dieser Saison ein Kunststück schaffte: Sie fuhr in ihren ersten zwei Weltcuprennen direkt in die Punkteränge (27. und 22.). «Olympia ist noch weit weg», meint sie.

Kasper, Piller, Allenbach: Alle haben am Samstag die Chance, zum letzten Mal Werbung in eigener Sache zu machen.