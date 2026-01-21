DE
Glück im Unglück bei Caillot
Franzose fliegt vor der Mausefalle heftig ab

Heftiger Sturz im Kitzbühel-Training! Der Franzose Ken Caillot stürzt vor der Mausefalle heftig. Später gibt er aus dem Krankenhaus Entwarnung.
Publiziert: vor 15 Minuten
