Kitzbühel-Sieger Sarrazin zeigt sich mit neuer Liebe

Nach seinem Horror-Sturz beim Abfahrtstraining in Bormio im Dezember 2024 befindet sich Cyprien Sarrazin (31) noch immer auf dem Weg zurück. Sein Weltcup-Comeback wird der Franzose in dieser Saison nicht mehr geben. Im Dezember konnte er aber erstmals wieder auf den Ski stehen und erste Schwünge in den Schnee zaubern.

Doch die alpinen Ski sind nicht die einzigen, die sich der zweifache Sieger auf der Streif in diesem Winter unter die Füsse geschnallt hat. So war er zuletzt auch oft auf Langlauf-Ski anzutreffen, wie er in Kitzbühel anlässlich der Präsentation der Ski-Dokumentation «Downhill Skiers» der «Bild» erzählt: «Seit Januar stand ich bestimmt an neun oder zehn Tagen jeweils mindestens zwei Stunden auf den Ski. Ich mache es nicht aus Trainingsgründen.»

Verantwortlich dafür ist seine neue Freundin Laura Gimmler. Die 32-Jährige ist Langlauf-Profi und mehrfache deutsche Meisterin. 2023 gehörte sie zur Staffel, die an der WM in Planica Silber holte. Mit dem Team holte sie im letzten März auch ihren bisher einzigen Podestplatz (3. Rang in Lahti). Sarrazin verbringt während seiner Reha viel Zeit mit seiner Freundin und ihrem Beruf: «Es macht mir richtig viel Spass.»

Sarrazin trifft Abfahrtskonkurrenten beim Langlaufen

Nicht so dem deutschen Abfahrer Simon Jocher (29). «Er hasst Langlaufen», verrät Sarrazin. Warum er das weiss? Jocher ist mit Coletta Rydzek (28), Gimmlers Team- und Staffelkollegin, zusammen und wird scheinbar zu seinem Missfallen auf die Loipe mitgeschleppt. «Aber es ist nett und wir haben immer Spass», so Sarrazin.

Eine Teilnahme an den Olympischen Spielen war für den Zweitplatzierten im Abfahrtsweltcup der Saison 2023/24 nach seinem schweren Unfall kein Thema. Und doch wird Sarrazin, der in Kitzbühel während der Trainings auch an der Strecke war und so wieder Weltcup-Luft schnupperte, in Italien sein: «Aber als Fan beim Langlauf.»