Die nächsten Nominierten für die Sports Awards sind bekannt. Zwei Nationalteams werden von einem Ski-Duo herausgefordert und auch eine Ex-Trainerin ist nominiert.

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Am 4. Januar 2026 kürt die Schweiz ihre Sportlerinnen und Sportler des Jahres. Nachdem Ende November die Nominierten in der Kategorie Most Valuable Player (MVP) verkündet wurden, haben die Organisatoren nun weitere Namen veröffentlicht, die auf eine Auszeichnung hoffen dürfen.

In der Kategorie Team des Jahres ist das Ski-Duo Franjo von Allmen (24) und Loïc Meillard (29) nominiert. Die beiden haben an der Weltmeisterschaft in Saalbach (Ö) gemeinsam Gold in der erstmals durchgeführten Team-Kombi gewonnen. Und auch einzeln noch Medaillen abgeräumt. Von Allmen hat sich zum Weltmeister in der Abfahrt gekrönt, Meillard hat neben Riesenslalom-Bronze den Titel im Slalom gewonnen. Das Duo tritt gegen zwei Nationalmannschaften an. Zum einen die Hockey-Nati, die an der WM Silber gewonnen hat und zum anderen die Frauen-Nati, die mit ihrem erstmaligen Viertelfinal-Vorstoss an der Heim-EM begeistert hat.

Die Frauen-Nati darf gleich noch auf einen zweiten Titel hoffen. Denn Pia Sundhage (65), die inzwischen nicht mehr Nati-Coach ist, gehört zu den Nominierten in der Kategorie Trainerin oder Trainer des Jahres. Ihre Konkurrenz: Hockey-Nati-Trainer Patrick Fischer (50) und Florian Clivaz (31), der die Kambundji-Schwestern Mujinga und Ditaji coacht.

Daneben wurde auch bekanntgegeben, wer als Paralympische Sportlerin oder Paralympischer Sportler des Jahres zur Wahl steht. Es sind dies die beiden Para-Leichtathleten Catherine Debrunner (30) und Marcel Hug (39) sowie Para-Radfahrerin Flurina Rigling (29).