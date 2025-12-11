DE
FR
Abonnieren

Nominierte Sports Awards
Ski-Duo fordert zwei Natis heraus

Die nächsten Nominierten für die Sports Awards sind bekannt. Zwei Nationalteams werden von einem Ski-Duo herausgefordert und auch eine Ex-Trainerin ist nominiert.
Publiziert: 12:40 Uhr
Kommentieren
1/4
Als «Team des Jahres» nominiert: Loïc Meillard (l.) und Franjo von Allmen.
Foto: Sven Thomann
RMS_Portrait_AUTOR_1195.jpg
Ramona BieriRedaktorin Sport

Am 4. Januar 2026 kürt die Schweiz ihre Sportlerinnen und Sportler des Jahres. Nachdem Ende November die Nominierten in der Kategorie Most Valuable Player (MVP) verkündet wurden, haben die Organisatoren nun weitere Namen veröffentlicht, die auf eine Auszeichnung hoffen dürfen.

In der Kategorie Team des Jahres ist das Ski-Duo Franjo von Allmen (24) und Loïc Meillard (29) nominiert. Die beiden haben an der Weltmeisterschaft in Saalbach (Ö) gemeinsam Gold in der erstmals durchgeführten Team-Kombi gewonnen. Und auch einzeln noch Medaillen abgeräumt. Von Allmen hat sich zum Weltmeister in der Abfahrt gekrönt, Meillard hat neben Riesenslalom-Bronze den Titel im Slalom gewonnen. Das Duo tritt gegen zwei Nationalmannschaften an. Zum einen die Hockey-Nati, die an der WM Silber gewonnen hat und zum anderen die Frauen-Nati, die mit ihrem erstmaligen Viertelfinal-Vorstoss an der Heim-EM begeistert hat.

Mehr zu den Nominierten
Wieso eine goldene Feuz-Episode von Allmen Mut macht
Wettlauf gegen die Zeit
So stehts um von Allmen nach Crash – Feuz-Episode macht Mut
Mujinga Kambundji bringt erstes Kind zur Welt
«Alle bei bester Gesundheit»
Mujinga Kambundji bringt erstes Kind zur Welt
«Die Trennung von Pia war logisch»
Djourou über Sundhage-Aus
«Die Trennung von Pia war logisch»
Welche Spieler bei Nati-Coach Fischer hoch im Kurs sind
Kampf um die Olympia-Plätze
Welche Spieler bei Nati-Coach Fischer hoch im Kurs sind

Die Frauen-Nati darf gleich noch auf einen zweiten Titel hoffen. Denn Pia Sundhage (65), die inzwischen nicht mehr Nati-Coach ist, gehört zu den Nominierten in der Kategorie Trainerin oder Trainer des Jahres. Ihre Konkurrenz: Hockey-Nati-Trainer Patrick Fischer (50) und Florian Clivaz (31), der die Kambundji-Schwestern Mujinga und Ditaji coacht.

Daneben wurde auch bekanntgegeben, wer als Paralympische Sportlerin oder Paralympischer Sportler des Jahres zur Wahl steht. Es sind dies die beiden Para-Leichtathleten Catherine Debrunner (30) und Marcel Hug (39) sowie Para-Radfahrerin Flurina Rigling (29).

In diesem Artikel erwähnt
Eishockey-WM 2026
Eishockey-WM 2026
Schweiz
Schweiz
Schweiz
Schweiz
Women's Euro 2025
Women's Euro 2025
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Eishockey-WM 2026
        Eishockey-WM 2026
        Schweiz
        Schweiz
        Schweiz
        Schweiz
        Women's Euro 2025
        Women's Euro 2025