Stephan Roth Stv. Eishockey-Chef

Goalies

Gut, hat sich Genoni von seinem Crash mit Nati-Kollege Simion erholt. Auf den Hexer aus Kilchberg ZH würde man ungern verzichten – auch wenn es Alternativen gibt. Schmid glänzte unlängst mit einem Shutout gegen Ex-Klub New Jersey. Charlin gewöhnt sich an die schwierigen Verhältnisse in Genf, wo zuweilen nach dem Lustprinzip verteidigt wird, und war letzte Saison bei den SCL Tigers überragend und an der WM sehr solide. So gesehen, hat er sich das Olympia-Ticket verdient. Doch da gibt es auch noch Routinier Berra. Als 38-Jähriger wäre er zuletzt kaum mehr aufgeboten worden, wenn er bei Fischer nicht mehr hoch im Kurs wäre.

Goalies (3 Plätze) 1. Leonardo Genoni (38, Zug)*+

2. Akira Schmid (25, Las Vegas)+

3. Stéphane Charlin (25, Servette)*

4. Reto Berra (38, Fribourg)

Verteidiger

Fischer dürfte wohl nur ungern auf Marti verzichten, der nicht nur seine Gardemasse in die Waagschale wuchtet, sondern auch für die Teamchemie mindestens Silber wert ist. Er gab zuletzt früher als erwartet sein Comeback nach einer Verletzung.

Verteidiger (8 Plätze) 1. Roman Josi (35, Nashville)++

2. Jonas Siegenthaler (28, New Jersey)++

3. J.J. Moser (25, Tampa Bay)+

4. Andrea Glauser (29, Fribourg)+*

5. Dean Kukan (32, ZSC Lions)+*

6. Michael Fora (30, Davos)+

7. Christian Marti (32, ZSC Lions)+*

8. Sven Jung (30, Davos)

9. Romain Loeffel (34, Bern)*

10. Tim Berni (25, Servette)*

11. Dominik Egli (27, Frölunda)*

12. Fabian Heldner (29, Lausanne)

13. Giancarlo Chanton (23, Servette)

14. Tobias Geisser (26, Zug)

15. Simon Le Coultre (26, Servette)*

16. Lukas Frick (31, Davos)

Spannend ist die Frage, ob der Nati-Coach als achten Verteidiger einen Mann mitnimmt, der gegen die robuste NHL-Konkurrenz physische Präsenz markieren kann, wie Jung oder Heldner (derzeit verletzt), oder einen, der primär spielerische Qualitäten hat, wie Egli. Der Ostschweizer WM-Silberheld, der den letzten Nati-Termin wegen einer Hirnerschütterung verpasste, hat jetzt die Chance, zu zeigen, dass er in Schweden Fortschritte gemacht hat.

Berni, der im Gegensatz zu Egli an der WM auch in der K.o.-Phase spielte, ist der einzige Verteidiger, der schon beim enttäuschenden Karjala-Cup im November dabei war. Er erhält in Zürich eine zweite Chance, Werbung in eigener Sache zu machen.

Swiss Hockey Games in Zürich Donnerstag, 11. Dezember, 19:45 Schweden – Schweiz Samstag, 13. Dezember, 18:00 Schweiz – Tschechien Sonntag, 14. Dezember, 15:45 Schweiz – Finnland Donnerstag, 11. Dezember, 19:45 Schweden – Schweiz Samstag, 13. Dezember, 18:00 Schweiz – Tschechien Sonntag, 14. Dezember, 15:45 Schweiz – Finnland

Erstmals seit dem letzten WM-Vorbereitungsspiel gegen Schweden ist Routinier Loeffel nach überstandener Hirnerschütterung wieder dabei. In der Nati hat der Romand, der für seine Offensivqualitäten und seinen guten Schuss bekannt ist, in der Vergangenheit schon mehrfach gezeigt, dass er auch andere Rollen einnehmen und defensiv verlässlich spielen kann. In den ersten Spielen nach seinem Comeback spielte er stark, geriet danach in ein kleines Loch, ehe er zuletzt wieder in Fahrt kam.

Erledigt ist der Fall Bichsel. Der Dallas-Verteidiger ist nicht nur verletzt, sondern figuriert nach seiner internen Sperre nicht einmal auf der Longlist, die der Verband melden musste.

Stürmer

Im Angriff stellt sich die Frage, wie viele Skorer es neben den gesetzten Stars noch braucht. Die Silberhelden Schmid, Bertschy, Knak, Jäger und Moy haben gezeigt, dass sie auf internationaler Ebene in verschiedenen Rollen einsetzbar sind, konnten aber in der Absenz der Offensiv-Tenöre zuletzt in Tampere kaum Torgefahr kreieren.

Stürmer (14 Plätze) 1. Nico Hischier (26, New Jersey)++

2. Kevin Fiala (29, Los Angeles)++

3. Nino Niederreiter (33, Winnipeg)++

4. Timo Meier (29, New Jersey)++

5. Pius Suter (29, St. Louis)+

6. Philipp Kurashev (26, San Jose)+

7. Sven Andrighetto (31, ZSC Lions)+*

8. Denis Malgin (28, ZSC Lions)+*

9. Damien Riat (28, Lausanne)*

10. Sandro Schmid (25, Fribourg)

11. Calvin Thürkauf (28, Lugano)*

12. Christoph Bertschy (31, Fribourg)

13. Simon Knak (23, Davos)

14. Ken Jäger (27, Lausanne)

15. Tyler Moy (30, SCRJ Lakers)*

16. Théo Rochette (23, Lausanne)*

17. Gaëtan Haas (33, Biel)*

18. Attilio Biasca (22, Fribourg)*

19. Dario Rohrbach (27, SCL Tigers)*

20. Grégory Hofmann (33, Zug)*

21. Nicolas Baechler (22, ZSC Lions)

22. Dario Simion (31, Lugano)*

23. Fabrice Herzog (31, Zug)

24. Jonas Taibel (21, SCRJ Lakers)*

25. Sven Senteler (33, Zug)

26. Valentin Nussbaumer (25, Davos)

27. Tino Kessler (29, Davos)

28. Tristan Scherwey (34, Bern)

29. Lorenzo Canonica (22, Lugano)*

30. Willy Riedi (27, ZSC Lions)*

Thürkauf (schied beim Karjala-Cup verletzt aus), Biasca (fiel krank aus), Simion, Rohrbach und Moy gibt Fischer nun eine zweite Chance. Der Schweizer WM-Topskorer Moy hat derzeit Ladehemmungen. Der Lakers-Stürmer ist seit 19 Spielen (inklusive Nati) torlos.

Treffsicherer haben sich Hofmann (9 Tore in den letzten 12 NL-Spielen) und Rochette, der mit 16 Treffern zweitbester NL-Torschütze nach Stransky (18) ist, gezeigt. Doch können sie auch performen, wenn der Widerstand wächst? In Zürich müssten sie das beweisen, wenn sie nach Mailand wollen.

Und mit Haas, der die letzte Saison mit einer Hirnerschütterung verpasste, steht ein Routinier auf der Matte, mit dem man nicht mehr gerechnet hat.

