Rücktritt schon länger ein Thema bei Fischer

«Es hat sich schon herauskristallisiert. 2020 haben wir die Heim-WM verloren. 2024 wurde der Vertrag bis 2026 verlängert und ich habe damals schon gedacht, das wäre ein idealer Zeitpunkt. Wenn neue Sachen reinkommen, hilft das. Wir werden noch einmal alles geben. Wenn wir das grosse Ziel erreichen dürfen, wäre es sowieso ideal, abzutreten. Und wenn nicht, kann es ein anderer versuchen.»

«Ich bin aber froh, dass wir es jetzt schon geregelt haben. Das bringt Ruhe, es gibt keine Spekulationen. Das wollte ich weg haben, sodass wir uns auch auf diese Events freuen können.»