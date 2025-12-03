Cadieux: «Ich bin ein harter Trainer»
«Ich bin ein harter Arbeiter und verlange das auch von meiner Mannschaft. Das hat Fischi reingebracht. Als Trainer will ich, dass die Mannschaft mutig spielt. Ich will aber nicht der zweite Fischi sein, ich will das Team mit meinen Ideen und meinem Herz weiterentwickeln. Ich bin ein sehr motivierter und harter Trainer – aber im modernen Sinn.»
Sportdirektor Weibel zum Auswahlprozess
«Jan war eine frühe Option und ein ernsthafter Top-Kandidat von Anfang an. Aber klar, jeder Trainer mit Schweizer Pass war ein potenzieller Kandidat. Aber wir wollten niemanden mit laufendem Vertrag nehmen und so stehlen, weshalb der Kreis schnell kleiner wurde. Aber auch daraus war Jan die beste Wahl.»
Rücktritt schon länger ein Thema bei Fischer
«Es hat sich schon herauskristallisiert. 2020 haben wir die Heim-WM verloren. 2024 wurde der Vertrag bis 2026 verlängert und ich habe damals schon gedacht, das wäre ein idealer Zeitpunkt. Wenn neue Sachen reinkommen, hilft das. Wir werden noch einmal alles geben. Wenn wir das grosse Ziel erreichen dürfen, wäre es sowieso ideal, abzutreten. Und wenn nicht, kann es ein anderer versuchen.»
«Ich bin aber froh, dass wir es jetzt schon geregelt haben. Das bringt Ruhe, es gibt keine Spekulationen. Das wollte ich weg haben, sodass wir uns auch auf diese Events freuen können.»
Zweijahres-Vertrag für Cadieux
Auf Nachfrage eines Journalisten verkündet Weibel: «Cadieux hat einen Zweijahres-Vertrag. Das ist die ideale Länge und wir sind einvernehmlich auf die zwei Jahre gekommen.»
Auch Urs Kessler findet lobende Worte
«Patrick Fischer ist Top of Icehockey. Er ist der erfolgreichste Schweizer Eishockey-Trainer der Geschichte. Ich wünsche ihm und Jan, dass der Traum der WM-Goldmedaille wahr wird. Ich bin froh, dass wir jetzt die Lösung mit Jan gefunden haben. Wir sind die Sache mit viel Weitblick angegangen und haben Jan in den Verband geholt. Ich wünsche mir jetzt den vollen Fokus auf den Sport. Wir haben viel Arbeit vor uns, aber die Arbeit ist auch schön. Hinter Lars' Entscheiden stehe ich zu 101 Prozent.»
CEO Martin Baumann: «Jan ist der richtige Mann»
«Als CEO hat man das Ziel, Ruhe und Stabilität ins System zu bringen. Das war der Grund, weshalb wir uns früh um die Nachfolge gekümmert haben. Wir wollen die Ruhe schaffen, damit Jan das Amt akribisch angehen kann. Ich habe gesehen, wie genau und mit welcher Leidenschaft er mit den jungen Spieler arbeitet. Ich durfte auch miterleben, wie er den Draht zu den NHL-Stars gefunden hat. Das ist wichtig für die Zukunft. Er ist der richtige Mann für dieses Amt und ich gönne ihm diesen Karriereschritt.»
Jetzt spricht Jan Cadieux
«Ich sitze heute auch hier dank Fischis Support, deshalb will ich mich zuerst bei ihm bedanken. Ich bin sehr dankbar, dass ich heute hier sitzen darf und das Vertrauen vom Verband erhalte. Meine grösste Challenge: Ich will das Schweizer Eishockey weiterentwickeln. Dazu braucht es keine Revolution, sondern auch Kontinuität. Aber ich kann meine eigenen Ideen einbringen. Ich will die Werte im Verband behalten und weiterentwickeln, dass die Spieler den gleichen Willen haben, in die Nati zu kommen.»
Lars Weibel äussert sich zu Fischer
«Vielen Dank an Fischi für die Zusammenarbeit. Du bist einer, welcher die Leute in seinem Umfeld besser macht. Es war schon länger klar, dass sein Vertrag ausläuft, deshalb habe ich früh die Weichen gestellt. Jan Cadieux ist überqualifiziert als U20-Trainer und deshalb haben wir das früh intern abgesprochen als sichere Option. Natürlich haben wir den Markt angeschaut und evaluiert. Sein Leistungsausweis ist, dass Jan bei der Übernahme bereits drei grosse Turniere bestritten hat. Das bringt Kontinuität. Und er bringt auch einen grossen Leistungsausweis, da er mehrere Titel gewonnen hat.»
Fischer blickt zurück
«Vor zehn Jahren hatten wir das Ziel, unter die Top sechs zu kommen und offensiver zu spielen. Das haben wir geschafft. Jetzt gehen wir als Mitfavorit in die Heim-WM – das hat es noch nie gegeben. Meine Hauptmotivation war es immer, dass sich die Mannschaft unter mir weiterentwickelt. Ich bin motiviert und dankbar, dass ich nun noch zwei Turnier mit meinen Jungs haben. Ich danke der sportlichen Führung für das Vertrauen – wir gingen auch durch schwierige Zeiten. Es gibt auch Staff-Mitglieder, welche lange mit mir unterwegs waren, da möchte ich mich bedanken. Und auch bei den Spielern für ihr Commitment. Es ist nie selbstverständlich, dass diese Spieler kommen und ihre Farben vertreten. Ich bin überzeugt, dass das Schweizer Eishockey noch besser wird.»
Nun spricht Patrick Fischer
«Vor zehn Jahren hatten wir auch eine PK und es wurde mitgeteilt, dass ich neuer Chefcoach werde. Nun kann ich euch mitteilen: Nach der WM 2026 werde ich mein Amt niederlegen. Es ist der richtige Zeitpunkt – zehn Jahre sind eine lange Zeit. Ich bin mir bewusst, dass es nicht üblich ist, eine Mannschaft so lange zu begleiten. Die Mannschaft braucht neue Impulse und auch ich bin neugierig. Was ich danach mache, weiss ich aber noch nicht.»