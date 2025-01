Vlhova nicht vor Februar zurück

Slalom-Olympiasiegerin Petra Vlhova wird frühestens im Februar in den Ski-Weltcup zurückkehren. Wie die Slowakin am Rande des Slaloms von Semmering sagt, bereitet ihr das verletzte rechte Knie noch immer Probleme. «Ich habe manchmal Schmerzen und fühle mich unwohl», so Vlhova über die Knorpelprobleme. «Ich brauche noch Zeit, um wieder zu Kräften zu kommen.»

Vlhova hat sich am 20. Januar bei ihrem Heimrennen in Jasna einen Kreuzbandriss und Innenbandriss zugezogen. Ihre lange Verletzungspause fordert die 29-Jährige mental. «Es ist ein Auf und Ab, eine schwierige Zeit. Ich versuche, positiv zu bleiben.» Ihr Ziel sei es, möglichst bald wieder im Starthaus zu stehen, überstürzen will sie aber nichts: «Ich mache mir aktuell weniger Gedanken über das Skifahren als über mein Knie. Die Gesundheit ist das Wichtigste, auch nach der Karriere.»