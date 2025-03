Manuel Feller bestreitet keine Riesenslaloms mehr

Manuel Feller (32) beendet seine Riesenslalom-Karriere. Dies kündigt der Österreicher am Samstag während des Rennens in Hafjell in einem Interview gegenüber ORF an. Bereits zuvor in dieser Saison haderte Feller aufgrund von enttäuschenden Resultaten mit der Disziplin. Auch in Norwegen kam Feller nicht auf Touren und wurde beim Schweizer Dreifachsieg am Ende 26. «Es war nur noch eine Frage der Zeit. Ich durfte viele schöne Erfolge feiern, aber irgendwann geht alles zu Ende», erklärt Feller ins ORF-Mikrofon.

0:57 «Will nicht herumgurken»: Ösi-Star Feller beendet seine Riesenslalom-Karriere

Der 32-Jährige wäre gerne noch bei den Olympischen Winterspielen im kommenden Jahr im Riesenslalom angetreten. Aufgrund des Rausfalls aus den Top 30 der Weltrangliste sei nun aber der definitive Entscheid gefallen, beim Riesenslalom nicht mehr an den Start zu gehen. «Ich bin nicht mehr unter den besten 30, habe keine FIS Punkte. Ich tue es mir sicher nicht an, mit der Startnummer 50 irgendwo herumzugurken», so Feller, der im vergangenen Winter Österreichs bester Riesenslalom-Fahrer war. In dieser Saison weist Feller als bestes Resultat in der Diszplin ein Platz 15 in Adelboden auf. In seiner Karriere stand der Technick-Spezialist insgesamt sieben Mal auf dem Riesenslalom-Podest.