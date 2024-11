Meillard startet im Levi-Slalom

Good News aus dem Schweizer Ski-Team. Loïc Meillard ( 28) wird am Sonntag beim Slalom in Levi (Fi) am Start stehen. «Zurzeit nehme ich Tag für Tag und am Sonntag dabei zu sein, ist schon ein Sieg für mich und zeigt, dass wir in den letzten Wochen gut gearbeitet haben», wird Meillard von Swiss Ski auf X zitiert.

Meillard ist fit für den Slalom in Levi. Foto: keystone-sda.ch

Beim Saisonauftakt in Sölden (Ö) hatte Meillard kurzfristig auf einen Start verzichten müssen. Ein Schlag in den Rücken, den er beim Einfahren kassiert hatte, verhinderte einen Einsatz. Untersuchungen ergaben einen Riss in der Hülle der Bandscheibe zwischen Wirbel 5L und S1.