1/6 Im letzten Dezember stürzte Arnaud Boisset schwer. Foto: Sven Thomann

Darum gehts Arnaud Boisset unterzieht sich Operation nach Schmerzen im rechten Fuss

Gelenkmäuse blockierten sein Sprunggelenk und mussten entfernt werden

27-jähriger Skifahrer plant Rückkehr auf Ski im August

Nicolas Horni Sportredaktor

Spätestens mit seinem dritten Platz im Super-G von Saalbach im Frühling 2024 macht Arnaud Boisset grosse Hoffnungen auf den WM-Winter. Doch der verläuft alles andere als glücklich: Bei der Abfahrt in Beaver Creek Anfang Dezember stürzt der Walliser mit rund 120 km/h kopfvoran auf der vereisten «Birds of Prey»-Piste. Er zieht sich eine Gehirnerschütterung sowie Prellungen im Gesicht und im Schulterbereich zu.

Trotzdem wagt er sich bereits im Januar wieder auf die Ski, steht in Wengen und Kitzbühel am Start. An die WM schafft er es nicht – und beendet seine Wettkampf-Saison im Februar schliesslich vorzeitig. «Ich habe gemerkt, dass mein Körper noch Zeit braucht, um sich ganz zu erholen, damit ich wieder an mein Niveau anknüpfen kann», sagt er damals.

«Boxenstopp für die Frühlings-Wartung»

Ganz so richtig hat sich Boissets Körper offenbar noch immer nicht erholt. Wie der 27-Jährige am Freitag auf Instagram schreibt, habe er sich einem «Boxenstopp für die Frühlings-Wartung» unterziehen müssen. Seit dem Trainingsstart im Mai verspürte er Schmerzen im rechten Fuss. «Vielleicht wegen meiner akrobatischen Einlagen im Winter?», witzelt Boisset – und postet dazu ein Bild von sich im Spitalbett mit dick bandagiertem Knöchel.

«Nach einigen Untersuchungen stellt sich heraus, dass sogenannte Gelenkmäuse mein Sprunggelenk blockieren», erklärt er. Dabei handelt es sich um frei bewegliche Knorpel- oder Knochenteile, die sich innerhalb eines Gelenks ablagern können. Um diese zu entfernen, musste sich Boisset nun einer «kleinen arthroskopischen Operation» unterziehen.

«Die Operation ist gut verlaufen», schreibt er. Nun sind einige Ruhetage angesagt, bevor er wieder normal trainieren könne. «Die Rückkehr auf die Ski ist weiterhin für August geplant.»