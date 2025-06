1/7 Augen zu und durch: Marco Odermatt trainiert hart für die neue Saison. Foto: Screenshot Instagram / @marcoodermatt

Björn Lindroos Redaktor Sport

Der Ski-Zirkus weilt in der Sommerpause. Monate bevor es bei den grossen Klassikern in Kitzbühel oder Wengen ernst gilt, geniessen die Alpin-Stars ihre freie Zeit. Oder sie nutzen sie, um zu trainieren. So zum Beispiel Gesamtweltcupsieger Marco Odermatt (27).

Der Ski-Dominator gewährt seinen Followern auf Instagram einen Einblick in sein hartes Training bei seinem Sponsor Red Bull. «Wieder einmal eine perfekte Trainings- und Testwoche im APC (Athletic Performance Center) von Red Bull», schreibt er unter seinen Post.

«Bin zufrieden»

Vor allem zwei Videos zeigen, wie hart Odermatt seine Beine trainiert. Während der Schweizer an einer speziellen Maschine für die Bein- und Kniemuskulatur schuftet, verzieht er sein Gesicht bei jeder Wiederholung und zittert gar vor Anstrengung. Trotzdem scheint er guter Dinge zu sein: «Bin mit dem bisherigen Verlauf der Dinge zufrieden», schreibt er am Ende seines Posts.

Schon im Mai hat Odermatt hart für die neue Saison trainiert. Damals reiste er mit seinen Teamkollegen Gino Caviezel, Thomas Tumler und Justin Murisier nach Spanien und schuftete am Strand. Blick besuchte die Skifahrer und zeigte exklusive Einblicke ins Sommertraining.

Im Schnee gilt es in gut vier Monaten wieder ernst. Am 25. Oktober startet in Sölden die neue Weltcup-Saison, wobei das grosse Highlight, die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina, im Februar 2026 auf dem Programm stehen.