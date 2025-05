Schweizer Ski-Ass mit emotionalen Worten über die Zukunft

Andrea Ellenberger (32) hat in ihrer Karriere schon ​einige Rückschläge wegstecken müssen.​ Mehrere Kreuzbandrisse, Rückenbeschwerden, den Kader-Status verloren oder ​ein gebrochener Unterschenkel​ – aufgegeben hat sie nie. Aber damit ist die Riesenslalom-Spezialistin an ihre Grenzen gekommen.

Andrea Ellenberger schreibt auf Instagram emotionale Zeilen. Foto: PHILIPP SCHMIDLI | Fotografie

«‹Fährst du noch Ski?› Das ist die Frage, die mir in letzter Zeit am häufigsten gestellt wird», schreibt Ellenberger in einem emotionalen Statement auf Instagram. «Ehrlich gesagt habe ich noch keine klare Antwort darauf.» Die letzten drei Jahre seien unglaublich intensiv gewesen, sie habe sich immer wieder bis an ihre Grenzen getrieben. Ob sie noch einmal auf die Ski zurückkehrt, lässt Ellenberger offen. ​Was derzeit stattdessen an erster Stelle steht und was sie aktuell macht, erfährst du hier.​