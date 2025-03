Muss Rast die nächsten Rennen auslassen?

Slalom-Weltmeisterin Camille Rast muss um die Starts in Are (Sd) zittern. Nachdem sie in Sestriere kurz vor der Ziellinie heftig gecrasht ist, klagt die 25-Jährige noch immer über Schmerzen. «Ich mache täglich Fortschritte. Am Anfang war sogar das Laufen eine Herausforderung und meine Hüfte schmerzt noch immer. Aber ich bleibe positiv», schreibt Rast auf Instagram. Sie werde mit dem Team mit in den Norden reisen und sich erstmal locker einfahren auf den Ski. Ob sie am kommenden Wochenende (Samstag Riesen/Sonntag Slalom) starten werde, wolle sie aber erst im letzten Moment entscheiden.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Eine Absage wäre auch bitter im Kampf um den Slalom-Weltcup. Dort liegt sie auf Rang zwei nur 39 Punkte hinter Zrinka Ljutic (Kro) zurück – trotz des Sestriere-Nullers. Rast wäre die erste Slalom-Gesamtsiegerin seit Vreni Schneider 1995. Nach Are steht nur noch der Slalom beim Weltcupfinal in Sun Valley (USA) an.