Vonn nutzt Rennen als Training

Für ihr geplantes Comeback bestreitet Lindsey Vonn (40) an diesem Wochenende FIS-Wettkämpfe in Copper Mountain. Allerdings wird sie nur ein Rennen auch als solches bestreiten, wie die Abfahrts-Olympiasiegerin von 2010 am Freitag auf Instagram schreibt: «Technisch gesehen fahre ich am Samstag mein erstes Rennen, dieses nutze ich allerdings als Trainingsgelegenheit, um mich weiter aufzubauen. 100 Prozent werden rechtzeitig da sein, nur nicht am Samstag.»

Die vierfache Gesamtweltcupsiegerin freue sich, weitere Schritte auf dem Weg zurück machen zu können, sagt aber: «Es ist sechs Jahre her, seit ich letztmals Rennen gefahren bin. Ich muss noch viel Material testen, den Rhythmus finden und wieder in Rennform kommen.» Ihr Weltcup-Comeback plant Vonn für die beiden Super-G am 21. und 22. Dezember in St. Moritz GR.