Lindsey Vonn kehrt in St. Moritz in den Weltcup zurück

Lange wurde über die Rückkehr von Lindsey Vonn auf die grosse Skibühne in St. Moritz spekuliert. Jetzt verkündet die Amerikanerin höchstpersönlich ihre Teilnahme an den Rennen in der Schweiz. In einem Video mit ihrem Sponsor Red Bull macht die 40-Jährige Nägel mit Köpfen: «Ich habe gehört, dass St. Moritz zu dieser Zeit sehr schön sein soll», erklärt der US-Superstar vielsagend. In St. Moritz finden am Wochenende vom 21. und 22. Dezember zwei Super-G-Rennen statt.

«Ich habe Neuigkeiten. Mein Körper ist endlich wieder zusammengeflickt», erklärt Vonn in ihrer Video-Botschaft diesen grossen Schritt. Und sie sagt weiter: «Ich habe gelernt, dass das Leben sehr kurz ist und man jede Chance nutzen soll, die sich ergibt. Es gibts nichts, das ich lieber mache, als Skirennen fahren.»

Schon an diesem Wochenende wird Vonn wieder ganz nah am grossen Weltcup-Zirkus sein. In Beaver Creek (USA), wo am Samstag und Sonntag zum ersten Mal Abfahrten der Frauen durchgeführt werden, geht Vonn als Vorfahrerin an den Start. Ob sie da schon mal eine Duftmarke setzen kann?