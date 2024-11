Hirscher startet im Levi-Slalom

Marcel Hirscher (35) gibt auch auf den kurzen Latten sein Comeback: Der für Holland startende Österreicher verkündet auf Instagram, ​dass er am Sonntag beim Weltcup-Slalom im finnischen Levi am Start stehen wird.​ «Time to hit the gates! Zick, Zack, and straight to Levi», schreibt Hirscher. Beim Saison-Auftakt in Sölden wurde er nach fünf Jahren Pause im Riesenslalom 23. «Levi ist wie Sölden ein Gradmesser dafür, wo ich nach der extrem langen Abwesenheit sportlich stehe. Ich mache kontinuierlich kleine Fortschritte im Material und im Skifahren, und damit bin ich zufrieden. Jetzt schaue ich, wie es im Slalom läuft», wird Hirscher in einer Mitteilung zitiert.