Swiss Ski macht Diagnose zu Loïc Meillards Rückenverletzung öffentlich

Schon vor dem Start in Sölden gibts für die Schweiz die erste Hiobsbotschaft. Vize-Weltmeister Loïc Meillard muss wegen eines Schlages in den Rücken beim Einfahren auf den Start verzichten. Nun ist klar: Meillard hat sich dabei einen Riss in der Hülle der Bandscheibe zugezogen. Das gibt Swiss Ski am Montagmorgen bekannt.

«Eine solche Verletzung ist sehr schmerzhaft. Der Heilungsverlauf ist schwierig abzuschätzen. Wir gehen im Moment davon aus, dass Loïc in Levi wieder am Start stehen kann», lässt sich Swiss-Ski-Arzt Walter O. Frey in der Mitteilung zitieren.

«Es tat weh im Herzen, gestern in Sölden nicht an den Start gehen zu können. Nun nehme ich Tag für Tag und gebe alles um so schnell als möglich wieder gesund zu werden», sagt Meillard selbst dazu.