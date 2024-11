Odermatt & Co. mussten in Frankfurt übernachten: Erschwerte Reise nach Beaver Creek für vier Schweizer Ski-Cracks

Für Anfang Dezember (6. bis 8.) sind im US-amerikanischen Beaver Creek die erste Abfahrt und der erste Super-G, sowie der zweite Riesenslalom der Saison angesagt. Schon mehr als zwei Wochen vor dem Start haben sich die Schweizer Ski-Cracks Marco Odermatt, Gino Caviezel, Justin Murisier und Thomas Tumler zur Vorbereitung nach Nordamerika begeben. Ganz so reibungslos verläuft die Reise allerdings nicht.

Weil es am Dienstag am Flughafen in Frankfurt Probleme gab, verspätete sich der Abflug des Fliegers von Zürich aus. Das Schweizer Ski-Quartett landete letztlich mit so viel Verspätung in Frankfurt, dass man den Anschlussflug nach Denver verpasste. So musste das Quartett in Frankfurt übernachten und konnte erst am Mittwochmittag das Flugzeug in Richtung USA besteigen.