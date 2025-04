Alexis Monney ist Freiburger Sportler des Jahres

Alexis Monney (25) fuhr in diesem Winter insgesamt sieben Mal auf das Podest, holte sich bei der Abfahrt in Bormio seinen ersten Weltcupsieg und glänzte an der WM in Saalbach mit einer Silbermedaille in der Team-Kombination und einer Bronzemedaille in der Abfahrt. Seine erfolgreiche Saison bleibt auch in seiner Heimat nicht unbemerkt. Der Speed-Spezialist wurde am Freitagabend in Freiburg mit über 55 Prozent der Stimmen erstmals zum Sportler des Jahres gewählt.

«Das ist die Kirsche auf der Torte», sagte Monney nach Erhalt der Auszeichnung. «Es erfüllt mich mit Stolz, den Kanton Freiburg im Ski-Zirkus zu vertreten», sagt der 25-Jährige aus Châtel-Saint-Denis gegenüber dem Online-Portal «Frapp». Obwohl Monney erst am Tag der Veranstaltung vom Weltcupfinal in Sun Valley zurückkehrte und um 6 Uhr am Genfer Flughafen ankam, wollte er am Abend unbedingt an der Ehrung teilnehmen: «Das ist ein toller Abend. Ich wollte unbedingt vor Ort dabei sein. Es war auch schön, etwas Zeit mit meiner Familie und Freunden zu verbringen», so der Drittplatzierte in der Abfahrtswertung. Seine herausragende Saison schliesst Monney an den Schweizer Meisterschaften (2. bis 7. April) ab, wo er in der Abfahrt und im Super-G teilnehmen wird.