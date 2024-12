Shiffrin gibt Update zu Verletzung

«Schaut, ich wurde aufgespiesst», gibt Mikaela Shiffrin auf ihrem Instagram-Account nach ihrem Sturz in Killington (USA) ein Verletzungsupdate. So geht sie davon aus, dass es «einige Wochen dauern» werde, bis sie die Wunde in ihrem Unterleib belasten und Rennen bestreiten kann.

Die Amerikanerin nimmt die Verletzung allerdings mit reichlich Humor. «Im grossen Ganzen ist es nur ein kleines Schlagloch (Achtung Wortspiel), dafür bin ich sehr dankbar.» Mehr dazu gibts hier.