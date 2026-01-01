Dania Allenbach gibt ihr Weltcup-Debüt im Riesenslalom von Kranjska Gora. Die 18-Jährige freut sich auf ihren grossen Moment: «Die Aufregung steigt von Tag zu Tag.»

Mathias Germann Reporter Sport

Sie ist jung, schnell und darf erstmals bei den Grossen ran: Dania Allenbach. Die 18-Jährige aus Gstaad BE schnuppert beim Riesenslalom in Kranjska Gora (Sln) erstmals Weltcup-Luft. «Die Vorfreude ist riesig. Es ist schon seit Kleinkauf mein Traum, einmal im Weltcup dabei zu sein. Das wird eine coole Sache. Gleichzeitig steigt die Aufregung von Tag zu Tag – aber das muss wohl so sein», so Allenbach.

Acht Startplätze darf Swiss-Ski in diesem Winter im Riesenslalom belegen. Dazu hat Vanessa Kasper (29) einen Fixplatz. Weil Lara Gut-Behrami (34) verletzte und sich Mélanie Meillard (27) auf den Slalom fokussiert, gibt es viel Platz für den Nachwuchs.

Allenbach hat sich das Aufgebot aber redlich verdient. In der Europacup-Wertung liegt sie nach drei Riesenslaloms auf Rang 7 und zuletzt gewann sie einen FIS-Super-G. «In den letzten Jahren kam ich meistens langsamer in den Winter rein. Diesmal habe ich von Anfang an mein Können gezeigt, ich bin ziemlich zufrieden.»

Die Mutter erzählt: «Mussten sie bremsen»

Allenbach hat bei Swiss-Ski einen rasanten Aufstieg hinter sich. Sie ist bereits im B-Kader und trainiert unter Christoph Kienzl in der Europacup-Gruppe 3. Dort liegt der Fokus auf der Riesenslalom-Ausbildung. Ihre gute Freundin Shaienne Zehnder (19), die beim Saisonauftakt in Sölden ihr Weltcup-Debüt gab, gehört der Gruppe an. Sie wird in Kranjska Gora ebenfalls starten.

Im Sommer schloss Allenbach ihre Lehre als Teppichlegerin mit Bravour ab. Seither legt die Salomon-Pilotin den Fokus auf den Skisport. Skifahren lernte sie am Wasserngrat, unweit des Familienhofs in Bissen BE, oberhalb von Gstaad. Vater Paul war Metallbauer und kümmert sich heut um 40 Tiere – 21 davon sind Milchkühe. Mutter Judith erinnert sich schmunzelnd an Allenbachs Anfänge: «Wir mussten sie mit einem Gstältli bremsen, sonst wäre Dania gerade runtergefahren.»

Sicher ist: Wenn Allenbach in Kranjska Gora startet, werden beide die Daumen drücken.