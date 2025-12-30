Blick-Reporter entschuldigt sich bei Ski-Superstar Vonn
In der letzten «APRÈS-SKI»-Folge wurde über das Knie von Ski-Superstar Lindsey Vonn diskutiert. Nun entschuldigt sich Blick-Reporter Marcel W. Perren für seine Worte bei der amerikanischen Ski-Königin.
Die Highlights des Ski-Podcasts «Après-Ski» – Folge 20