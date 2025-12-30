DE
FR
Abonnieren

Hat sie was vorgegaukelt?
Blick-Reporter entschuldigt sich bei Ski-Superstar Vonn

In der letzten «APRÈS-SKI»-Folge wurde über das Knie von Ski-Superstar Lindsey Vonn diskutiert. Nun entschuldigt sich Blick-Reporter Marcel W. Perren für seine Worte bei der amerikanischen Ski-Königin.
Publiziert: 12:36 Uhr
|
Aktualisiert: 12:38 Uhr
Kommentieren
RMS_Portrait_AUTOR_1182.JPG
russi-tdd317770.jpg
Marcel W. Perren und Bernhard Russi
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Die Highlights des Ski-Podcasts «Après-Ski» – Folge 20
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen