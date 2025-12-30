«Trainieren die denn nie bei schwierigen Bedingungen?»
Der Frauen-Slalom in Semmering sorgte für viel Gesprächsstoff. Die schlechten Pistenverhältnisse sorgten für 39 Ausfälle im ersten Lauf. Ski-Legende Bernahrd Russi übt im Podcast «APRÈS-SKI» jedoch Kritik an den Trainern.
Die Highlights des Ski-Podcasts «Après-Ski» – Folge 20