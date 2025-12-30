«Das ist Wendys Problem» Russi über die Krise von Ski-Star Holdener

Wendy Holdener ist in dieser Saison noch nie auf dem Podest gestanden. Im Ski-Podcast «APRÈS-SKI» sprechen Ski-Legende Bernhard Russi und Blick-Ski-Reporter Marcel W. Perren über die Krise von Holdener und was ihr den Druck nehmen könnte.