«Das ist Wendys Problem»
Russi über die Krise von Ski-Star Holdener

Wendy Holdener ist in dieser Saison noch nie auf dem Podest gestanden. Im Ski-Podcast «APRÈS-SKI» sprechen Ski-Legende Bernhard Russi und Blick-Ski-Reporter Marcel W. Perren über die Krise von Holdener und was ihr den Druck nehmen könnte.
Publiziert: 12:36 Uhr
Marcel W. Perren und Bernhard Russi
Die Highlights des Ski-Podcasts «Après-Ski» – Folge 20
