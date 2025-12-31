Maria Rieschs Ex-Mann hat wieder geheiratet

Im Sommer 2024 haben sich Marcus Höfl und Maria Riesch getrennt. Nun haben beim Sportmanager erneut die Hochzeitsglocken geläutet. Er hat seine Ex-Ex geheiratet.

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Alte Liebe rostet nicht – so lautet ein Sprichwort. Diese Erfahrung hat auch Marcus Höfl (51) gemacht. Anfang Jahr liess er sich von der deutschen Ski-Ikone Maria Riesch (41) (dreimal Olympiasiegerin und zweimal Weltmeisterin) scheiden.

Für das Glück mit ihr verliess der Sportmanager einst seine Partnerin Marion Popp (50). Doch die Liebe zu Riesch hielt nicht. Nach 14 Jahren, 13 davon als Ehepaar, zerbrach ihre Beziehung. Höfl musste nicht nur das Liebes-Aus verkraften, sondern wenig später auch den Krebstod seines Vaters. Und da trat Popp wieder vermehrt in sein Leben.

Sie stand ihm in dieser schwierigen Zeit bei. Die beiden waren nach ihrer Trennung trotzdem eng miteinander verbunden. Auch weil sie mit Luca (19) einen gemeinsamen Sohn haben. Und die einst erloschenen Gefühle keimten wieder auf. Höfl und Popp wurden wieder ein Paar. Und haben nun ihre wiederentfachte Liebe gekrönt.

«Wir sind überglücklich»

Am Mittwochmorgen um 11 Uhr haben sie auf dem Standesamt in Kitzbühel (Ö) Ja zueinander gesagt. «Wir sind überglücklich und freuen uns sehr, jetzt auch vor dem Gesetz Mann und Frau zu sein», so das Brautpaar gegenüber der «Bild». Die Trauung fand gemäss der deutschen Zeitung im engsten Familienkreis statt. Marion Popp heisst jetzt Marion Höfl.

Beim zweiten Mal soll die Liebe nun für immer sein. «Marion und ich haben zusammen schon so viel durchgestanden. Uns bringt nichts mehr auseinander», meint Marcus Höfl zur «Bild». Die Hochzeit am 31. Dezember sei etwas ganz Besonderes. «Es war unser Jahr und wir beenden es am letzten Tag mit unserer Hochzeit.»

Nun haben die beiden doppelt Grund für eine Party. Am Abend haben sie rund 120 Freunde eingeladen, um gemeinsam die Liebe und den Start ins neue Jahr zu feiern.