Lange ist sie nicht, die Silvesterpause bei den Technikerinnen im Weltcup. Am 3. und 4. Januar stehen in Kranjska Gora je ein Riesen und Slalom auf dem Programm. Grösstes Schweizer Ass ist Podium-Setterin Camille Rast, die sich in einer ausgezeichneten Form befindet.

Kaum ist das alte Jahr vorüber, stehen die besten Technikerinnen bereits wieder im Starthaus. In Kranjska Gora messen sie sich in je einem Riesen und Slalom und die Schweiz hat mit Camille Rast eine Athletin in den eigenen Reihen, die Ende 2025 so richtig heiss lief. Viermal stand sie in dieser Saison schon auf dem Podest, zuletzt dreimal in Folge auf dem 2. Rang. Damit ist sie nicht nur beste Schweizerin in diesem Olympiawinter, sondern auch die grösste Hoffnung für die Wettbewerbe in Slowenien.

Datum Kategorie Startzeit Samstag, 3. Januar 1. Lauf Riesenslalom 10 Uhr Samstag, 3. Januar 2. Lauf Riesenslalom 13 Uhr Sonntag, 4. Januar 1. Lauf Slalom 9.30 Uhr Sonntag, 4. Januar 2. Lauf Slalom 12.15 Uhr

Rast peilt erstes Kranjska-Gora-Podest an

Beste Schweizer Fahrerin im Slalom, Riesen und Gesamtweltcup: Camille Rast fährt derzeit auf einer regelrechten Erfolgswelle und stellte ihr Können im Dezember eindrücklich zur Schau. In drei Riesen und zwei Slaloms war sie nie schlechter als 4. und feierte zuletzt einen Podest-Hattrick, als sie erst beim Slalom in Courchevel und keine zwei Wochen später bei den Technikrennen in Semmering dreimal in Serie die zweitschnellste Zeit in den Schnee zauberte. Entsprechend gross sind die Hoffnungen für Kranjska Gora, wo sie bislang noch nie auf dem Podium stand (2025 4. im Slalom und 8. im Riesen). Höchste Zeit, dies zu ändern.