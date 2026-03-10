Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast. War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Mathias Germann Reporter Sport

Wie geht es eigentlich Lara Gut-Behrami? In Val di Fassa (It) wird man an die Tessinerin erinnert. Dort gewann sie 2021 beide Abfahrten, im Super-G wurde sie Zweite. Bei der Ausgabe 2026 fährt vor allem Corinne Suter (31) stark – Achte, Dritte, dann Platz 13. Im Super-G überzeugen auch Malorie Blanc (22) als Sechste und Stefanie Grob (21) als Zehnte. Dennoch: Swiss-Ski hätte Gut-Behrami nur allzu gerne am Start gehabt. Knapp vier Monate ist ihr Kreuzband-, Innenband- und Meniskusriss her.

Die 34-Jährige gibt selbst keine Updates – weder offiziell noch auf Anfrage. Während andere Athletinnen wie Lindsey Vonn (41, USA) praktisch jeden noch so bedeutungslosen Reha-Moment auf Instagram stellen, herrscht bei Gut-Behrami auch da Funkstille. Sie hat ihre Social-Media-Accounts schon vor Jahren deaktiviert.

Blick fragt bei Alpin-Direktor Hans Flatscher nach. «Lara ist voll dran am Reha-Training. Sie macht alles zu 100 Prozent, höchst intensiv», sagt er. Und: Sie sei voll im Fahrplan, es gehe so vorwärts, wie sie es sich vorstelle und die Ärzte es prognostiziert haben. «Es gibt keine Komplikationen.»

Flatscher: «Bin optimistisch»

Tönt alles so, als plane Gut-Behrami tatsächlich ein Comeback? Eigentlich hatte sie geplant, die Ski nach diesem Winter an den Nagel zu hängen. Die Idee: Sie wollte mit Ehemann Valon Behrami nach England ziehen – der ehemalige Nationalspieler ist Sportdirektor beim FC Watford.

Andererseits betonte Gut-Behrami mehrmals: «Ich will nicht, dass eine Verletzung meine Karriere beendet.» Nach ihrer Verletzung erklärte sie im letzten Dezember: «Ich konzentriere mich nun auf den Weg, der in den kommenden Monaten vor mir liegt, um meine beste körperliche Verfassung wiederzuerlangen.»

Die Reha macht Gut-Behrami in Lugano TI. Mit ihrer Physiotherapeutin, die sie schon bei früheren Verletzungen begleitete – also auch beim Kreuzbandriss 2021. Swiss-Ski unterstützt die zweifache Gesamtweltcupsiegerin (2016 und 2014) mit seiner medizinischen Abteilung. Flatscher: «Ich bin optimistisch, so lange Lara nicht sagt, dass es vorbei ist.»

Entscheidet sie sich im Sommer?

Gut-Behrami weiss selbst nicht, ob sie noch einmal auf die grosse Ski-Bühne zurückkehren möchte. Das vermutet Flatscher. Sie werde wohl erst dann entscheiden, wenn sie wieder auf den Ski steht. Und vielleicht zwischen Toren fährt.

Das könnte zum Beispiel im Sommer auf dem Gletscher in Zermatt VS der Fall sein. Flatscher «Lara wurde nur darum so gut, weil sie alles extrem konsequent tut. Ich würde mich über ein Comeback freuen. Aber das bleibt ihre Entscheidung.»