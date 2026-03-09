Starker Auftakt für die Schweizer Männer an der Junioren-WM in Narvik: Sandro Manser gewinnt im Super-G Silber und sorgt für die erste Schweizer Medaille. Der Schwyzer muss sich hauchdünn einem Franzosen geschlagen geben.

Benjamin Gwerder Redaktor Sport

An den Ski-Juniorenweltmeisterschaften in Narvik (No) dürfen am Montag endlich auch die Männer mit dem Super-G erstmals ins Geschehen eingegriffen, nachdem die Abfahrt am Samstag noch abgesagt wurde.

Dabei wird den Athleten auf der kurzen, aber ruppigen Strecke einiges abverlangt. Der erste Schweizer im Rennen, Aurelio Wyrsch (20), hat mit der Startnummer 2 entsprechend zu kämpfen. Der Stöckli-Pilot gerät auf der unruhigen Piste kurzzeitig aus der Balance und liegt beinahe mit dem ganzen Körper auf dem Schnee. Zwar kann er einen Sturz gerade noch verhindern, doch für eine konkurrenzfähige Zeit ist der Zeitverlust zu gross.

Viel besser läuft es wenig später Sandro Manser (20). Der Schwyzer mit Startnummer 5 kommt bei der Schlüsselpassage weit oben auf der Strecke gut durch und kann so das Tempo in den flacheren Schlussabschnitt mitnehmen. Das Resultat: Manser darf auf dem Leadersessel Platz nehmen.

Franzose fängt Manser ab

Kurz darauf ist Mansers Bestzeit jedoch bereits wieder in Gefahr. Der deutsche Topfavorit und Titelverteidiger Benno Brandis (19) liegt bei der Einfahrt in die Schlüsselstelle neun Hundertstel vor Manser. Dort verliert er aber im entscheidenden Moment den Bodenkontakt und verpasst das nächste Tor. Auch der zweite deutsche Hoffnungsträger Felix Rösle (21) kann Manser nicht verdrängen und verliert bis ins Ziel sieben Zehntel.

Manser kann somit weiter von Gold träumen. Mit der Nummer neun kommt dann aber der Franzose Victor Haghighat. Mit einer mutigen, aber kontrollierten Fahrt ist der erst 18-Jährige vor allem im Steilhang sehr schnell und liegt somit bei der letzten Zwischenzeit zwei Zehntel vor Manser. Im Schlussabschnitt ist der Schweizer zwar schneller, doch Haghighat rettet drei Hundertstel Vorsprung ins Ziel und feiert bei seinem ersten Start an einer Junioren-WM gleich den Titel.

Zweite Silbermedaille für Manser

Manser bleibt damit auf dem zweiten Rang – und wiederholt seinen Silbererfolg im Super-G aus dem Vorjahr. Das Podest komplettiert der Kanadier Jake Keretesz-Knight, der das Rennen eröffnete.

Noch einmal zittern müssen die Podestfahrer allerdings wegen Jeremy Nolting. Der US-Amerikaner greift mit Startnummer 24 ins Geschehen ein und liegt zwischenzeitlich sogar in Führung. Ein Fehler kurz vor dem Ziel kostet ihn jedoch entscheidend Zeit. Nolting wird Vierter – und ärgert sich im Ziel entsprechend.

Holt Manser am Nachmittag gleich die zweite Medalle?

Wie schon am Sonntag bei den Frauen zählt der Super-G auch bei den Männern gleichzeitig für die Team-Kombination. Die gefahrenen Zeiten werden dabei mit jenen aus dem Slalom addiert. Für Sandro Manser – und das ganze Schweizer Team – bietet sich damit gleich die Chance auf eine zweite Medaille. Wenn Teamkollege Giuliano Fux (20) im Slalom eine schnelle Fahrt zeigt, könnte das Schweizer Duo ebenfalls ganz vorne mitmischen. Der Start ist voraussichtlich um 14:30 Uhr.