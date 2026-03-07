Abfahrten an der Junioren-Ski-WM ersatzlos gestrichen

Bereits die Abfahrtstrainings konnten an der Junioren-Ski-WM in Narvik (Norwegen) nicht wie gewünscht durchgeführt werden. Nun müssen auch die beiden Rennen abgesagt werden.

Julian Sigrist Redaktor Sport

Die ersten beiden Rennen an der Junioren-Ski-WM im norwegischen Narvik müssen abgesagt werden. Wie die Veranstalter auf Instagram vermelden, können sowohl die Abfahrt der Frauen als auch jene der Männer, die beide am Samstag hätten stattfinden sollen, aufgrund des Wetters und des Sicherheitszustands der Piste nicht durchgeführt werden. Einen Ersatztermin gibt es laut einem Swiss-Ski-Vertreter vor Ort nicht.

Bereits in den vergangenen Tagen haben die äusseren Umstände den Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung gemacht. Am Donnerstag wurde nach einem schweren Sturz der Schwedin Lina Gustafsson (18) das Training der Frauen abgebrochen und daraufhin auch jenes der Männer gestrichen. Am Freitag wurden die Trainings aufgrund des starken Winds gar nicht erst begonnen.

Bei den Männern hätte mit Sandro Manser ein Schweizer zu den Medaillenkandidaten gezählt. Der Schwyzer stand in dieser Saison im Europacup mehrfach auf dem Podest und feierte gar einen Sieg. Bei den Frauen hätte keine Schweizerin zu den Mitfavoritinnen gehört. Grössere Chancen auf eine Medaille gibt es dort in den technischen Disziplinen.