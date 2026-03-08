Nach 15 Jahren Freundschaft und vier Jahren Wartezeit sind Norwegens Skistars Timon Haugan und Thea Louise Stjernesund offiziell ein Paar. Ihre Familien und Teamkollegen freuten sich über die Liebes-News.

Eltern freuten sich besonders über die Beziehung

Erst Ende Februar machten Timon Haugan (29) und Thea Louise Stjernesund (29) ihre Beziehung gegenüber dem norwegischen Fernsehsender NRK öffentlich. Nun verrät das norwegische Ski-Paar weitere Details zu seiner Liebe.

Die beiden kennen sich bereits seit rund 15 Jahren und ihrer Schulzeit. Damals sei Haugan noch weit entfernt vom selbstbewussten Sportler gewesen, der er heute sei, berichtet Stjernesund. «Er hatte lange Haare, war einen Kopf kleiner und wog etwa 20 Kilo weniger als ich», so die Technik-Spezialistin im Interview mit NRK lachend. Als sie ihn mal auf sein Talent beim Skifahren angesprochen habe, sei Haugan einfach weggerannt. «Thea wirkte zwar nett auf mich, ich war aber schüchtern. Ich kam mit Frauen nicht so gut zurecht», gesteht er.

Das Eis sei für ihn gebrochen, als sie dann gemeinsam auf der Piste trainierten. Er habe sich da schliesslich getraut, sie mal auf ihre Studienpläne anzusprechen – denn die beiden besuchten gemeinsam das gleiche Sportgymnasium. In dieser Zeit lernten sich die beiden sowie auch deren Eltern anschliessend immer besser kennen. Haugan habe sogar drei Jahre lang bei Stjernesunds Eltern gelebt, wodurch bereits dann Gerüchte über eine Beziehung aufgekommen seien.

Haugan und Stjernesund beteuern jedoch, dass es sich zu dieser Zeit um eine reine Freundschaft gehandelt habe. Erst 2021 gesteht Haugan ihr seine Gefühle, wurde aber abgewiesen. «Ich war völlig überrascht und es war für mich ein schlechter Zeitpunkt. Ich sagte ihm daher, dass ich vielleicht in fünf Jahren reumütig auf ihn zukomme.» Letztlich musste er nur vier Jahre warten.

Im letzten November verkündeten sie schliesslich ihren Teamkolleginnen und -kollegen die Beziehungs-Neuigkeiten. Dies sei für diese keine grosse Überraschung gewesen, da viele bereits gemerkt hätten, dass es zwischen den beiden funkte. «Manche fragten einzig, worauf wir so lange gewartet hätten», sagt Stjernesund schmunzelnd.

Am meisten gefreut hätten sich aber die Eltern. «Meine Mutter war völlig fassungslos, als wir es ihr sagten. Sie antwortete uns, dass es die besten Neuigkeiten ihres Lebens seien», fügt Haugan hinzu. Nach 15 Jahren Freundschaft und vier Jahren Wartezeit sind Haugan und Stjernesund also das neue norwegische Traumpaar.