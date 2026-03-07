Suter verrät nach nächstem Podestplatz ihr Erfolgsgeheimnis

Corinne Suter (31) ist gut gelaunt. Platz 3 in Val di Fassa (It). Warum? Sie zieht die richtigen Schlüsse aus der ersten Abfahrt. Und am Start macht sie etwas ganz neu.

Suters letzte 5 Platzierungen: 1, 3, 4, 8, 3

Erinnern Sie sich an die WM-Abfahrt 2021? Corinne Suter (31) sorgte für einen Paukenschlag: Gold. Der grösste Erfolg ihrer noch jungen Karriere.

Danach folgten musikalische Schlagzeilen. Warum? Suter verriet Blick ihr Startritual: «Ich mag Céline Dion. Mein Lieblingslied ist ‹My Heart Will Go On›, das Titanic-Lied. Ich kann es auswendig und summe mit – aber nur, wenn keiner in der Nähe ist.» Ausländische Medien griffen die Geschichte auf und fragten immer wieder danach.

Seither ist viel passiert: Olympiasieg, Kreuzbandriss, Hochs und Tiefs. An diesem sonnigen Samstag in Val di Fassa kommt ein weiteres schönes Kapitel dazu. Suter wird Dritte in der Abfahrt. «Ich bin sehr zufrieden», sagt sie. Es ist das nächste starke Resultat. Ihre letzten fünf Platzierungen: 1, 3, 4, 8, 3.

Von Olympia-Blues keine Spur. Suter ist zurück in der Weltspitze. Der Körper hält endlich, das Vertrauen wächst. Und was lief heute am Start? Nichts mehr. «Ich höre keine Musik mehr. Sie lenkt mich zu stark ab», sagt sie. Dann lacht sie: «Ich bin ohnehin eine Träumerin. Mit Musik wäre ich noch weiter weg.»

Wie war das mit der Nummer 18?

In der Ruhe liegt Suters Kraft. Ganz still bleibt es aber nicht. «Ich rede lieber mit den Leuten am Start. Wir machen Witze, wie im Training.» Diesmal fiel ihr etwas auf. «Ich hatte keinen Bezug zu meiner Startnummer 18. Ich habe sie sonst nie.»

Ganz stimmt das nicht: Vor vier Jahren trug sie die 18 letztmals. Egal. Suter fragte ihre Physiotherapeutin Julia Winkler, ob sie etwas mit der Zahl verbinde. Tatsächlich: Winkler spielte früher mit der 18 Unihockey. «Das fand ich cool. Kurz danach fuhr ich los.»

Im Gegensatz zum Vortag («Ich war hässig») überzeugt Suter diesmal auch in den technischen Passagen. «Ich wusste, dass ich es besser kann, fuhr viel gerader.» Die fünf Hundertstel auf den Sieg stören sie nicht. «Nach allem, was war, bin ich sehr zufrieden. Das Wichtigste: Mein Grundspeed ist zurück.»

Das gilt auch für Jasmine Flury (32). Bei der letzten Zwischenzeit liegt sie auf Rang fünf, im Ziel ist sie Zwölfte. Der Grund: ein missratener Zielsprung. «Ich muss froh sein, dass ich noch ganz bin», sagt sie. Zu viel Rücklage – Flury verhindert den Sturz gerade noch. Das rechte Knie und das linke Schienbein schmerzen dennoch. Immerhin: Kaputt scheint nichts zu sein. «Moralisch tut es mehr weh. Ich habe ein Topresultat verpasst.»

Hitchcock um Abfahrts-Kristall

Und sonst? Stefanie Grob (21) wird immer stärker. Rang 18. Gefeierte Heldin ist erneut Laura Pirovano (28, It). Wie schon am Freitag gewinnt sie – diesmal mit einem Hundertstel Vorsprung. Verrückt. Pirovano führt nun die Abfahrtswertung. Vor dem Weltcupfinal haben noch vier weitere Fahrerinnen Chancen auf die Kugel.