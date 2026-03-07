Cuche-Neffe fährt an den Paralympics zu Abfahrts-Gold

Goldener Schweizer Auftakt an den Paralympics. Robin Cuche fährt in der Abfahrt souverän zu Gold.

Robin Cuche gewinnt an den Paralympics in der Abfahrt Kategorie Stehend Gold. In Cortina d'Ampezzo holt der Neuenburger an seinen bereits vierten Paralympics die erste Medaille unter den fünf Ringen.

Der Sieg für den Neffen von Didier Cuche ist verdient. Der 27-jährige Robin Cuche hat in dieser Saison die Abfahrts-Wertung gewonnen.

Die Startnummer 13 bringt Cuche im Rennen, das oben am legendären Tofana-Schuss gestartet wird, Glück. Er hält seine ärgsten Konkurrenten, den Franzosen Arthur Bauchet und den Russen Alexej Bugajew, um 0,61 beziehungsweise 1,15 Sekunden in Schach. Theo Gmür, der 2018 Gold und 2022 Bronze in der Abfahrt gewonnen hat, klassiert sich im 6. Rang. Der 19-jährige Emerick Sierro verpasst die Top Ten.

Im Para-Skisport wird die effektive Laufzeit mit einem Faktor je nach Behinderungsgrad verrechnet, um unterschiedliche Behinderungsgrade auszugleichen.