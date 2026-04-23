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Gerüchte bestätigen sich
Doppel-Olympiasiegerin Brignone tritt erstmals mit neuem Partner auf

Federica Brignone hat einen neuen Mann an ihrer Seite. Seit Olympia flammten Gerüchte über eine Beziehung mit Model und Ex-Basketballer James Mbaye auf. Nun zeigen sie sich zusammen auf dem roten Teppich bei der Laureus-Gala.
Publiziert: 07:30 Uhr
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Aktualisiert: 08:00 Uhr
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Federica Brignone war mit zwei Goldmedaillen eine der grossen Figuren der Olympischen Spiele.
Foto: imago/LaPresse

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Federica Brignone gewann 2026 zweimal Olympiagold nach schwerer Verletzung
  • Neue Beziehung mit Model James Mbaye, der aus Senegal stammt
  • Mbaye war früher Basketballer und spielte in Italiens unteren Ligen
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Julian Sigrist und Carlo Steiner

Federica Brignone war eine der grossen Figuren der diesjährigen Olympischen Spiele. Im April des vergangenen Jahres zog sich die Italienerin einen Schien- und Wadenbeinbruch sowie einen Kreuzbandriss zu. Erst im Januar gab sie ihr Comeback im Weltcup und holte nur wenige Wochen später zweimal Olympiagold (Super-G und Riesenslalom).

Doch nicht nur auf der Piste sorgte Brignone für Aufsehen. Auch das Privatleben der 35-Jährigen steht seit Olympia immer wieder im Fokus. Grund dafür war ihr angeblicher neuer Freund James Mbaye. Lange bestätigte sie die Beziehung nicht offiziell, doch mehrere Hinweise liessen vermuten, dass die beiden liiert sind. Nun hat der Ski-Star das Geheimnis bei der Verleihung der Laureus Awards gelüftet. Zusammen mit dem ehemaligen Basketballer betrat sie den roten Teppich in Madrid. 

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Es ist die Bestätigung dessen, was ohnehin alle bereits vermuteten. Bei den Rennen in Cortina fieberte Mbaye im Betreuerbereich oder auf der Tribüne mit Brignones Familie mit. Dabei trug er bei ihrem Riesenslalom-Sieg eine Mütze mit Tiger – dasselbe Design also, das auch den Helm der Italienerin ziert. Ein Blick auf die Facebook-Page von Mbaye zeigte zudem Fotos aus der Gemeinde La Salle (It), aus der Brignone stammt. Darunter sind auch Bilder einer Werbekampagne, für die Brignone posierte.

Mbaye ist als Model tätig

Dass die Italienerin ihre Beziehung lange geheim hielt, ist keine Überraschung. Seit dem Beginn ihrer Karriere hält sie ihr Privatleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit raus. Auch Mbaye stellte sein Instagram-Profil vor einigen Wochen, als die ersten Liebesgerüchte aufkamen, auf privat. 

Dennoch ist der neue Mann an der Seite von Brignone kein gänzlich Unbekannter. Mbaye stammt aus dem Senegal, arbeitet als Model und ist vor allem in Mailand, Deutschland und der Türkei tätig. Davor war er mehrere Jahre als Basketballer in der dritt- und vierthöchsten italienischen Liga aktiv – unter anderem für Rimini und Florenz.

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