DE
FR
Abonnieren

«Bin genervt und traurig»
Holdener geht im Slalom all-in – und wird schon wieder Vierte

Wendy Holdener wird in Copper Mountain Vierte. So wie schon in Gurgl. Frustrierend. Vor allem die zweite Schweizer Garde macht derweil einen Schritt nach vorne.
Publiziert: 00:02 Uhr
Kommentieren
1/16
Das darf doch nicht wahr sein: Wendy Holdener wird erneut Vierte!
Foto: Sven Thomann

Darum gehts

  • Wendy Holdener verpasst Podium in Copper Mountain, wird Vierte im Slalom
  • Mikaela Shiffrin gewinnt dritten Slalom der Saison mit grossem Vorsprung
  • Sieben Schweizerinnen holen Punkte, mehr als jede andere Nation
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_485.JPG
RMS_Portrait_AUTOR_1150.JPG
Mathias Germann und Sven Thomann

Fast auf den Tag genau 15 Jahre ist es her. Damals holte Wendy Holdener (32) in Aspen (USA) erstmals Weltcuppunkte. Sie war zarte 17 Jahre alt, wurde als 18. beste Schweizerin und war fortan Leaderin eines fast inexistenten Slalom-Teams. Und heute? Da ist Holdener erneut beste Swiss-Ski-Athletin. In Copper Mountain (USA), nur 60 Kilometer Luftlinie von Aspen, wird sie Vierte. Eine solide Leistung. Und dennoch denken viele: nicht schon wieder Vierte!

Bereits vor einer Woche in Gurgl (Ö) schrammte Holdener knapp am Podium vorbei. Damals war sie leicht enttäuscht. Diesmal sitzt der Stachel tiefer. Kein Wunder. Holdener ist Halbzeit-Zweite, als sie ihren zweiten Lauf in Angriff nimmt. Eine Sekunde Polster hat sie auf die zu diesem Zeitpunkt führende Deutsche Lena Dürr (34).

Bereits im Starthang verbraucht sie viel davon – die Rillen, Wannen und das flache Licht machen zu schaffen. Holdener kämpft, büsst aber Zeit ein. Im Ziel reicht es nicht, um Dürr abzufangen. Enttäuscht verwirft sie die Arme. «Ich bin genervt und traurig», sagt sie. Und erklärt: «Ich wollte auf Sieg fahren, doch oben habe ich zu viel mitgedreht, war nicht stabil. Ich habe im Starthang viel kaputt gemacht und es auch danach vergeben.» 

Shiffrin erneut in eigener Liga

Der Sieg geht an Mikaela Shiffrin (30, USA). An wen denn sonst? Sie gewinnt auch den dritten Slalom des Winters. Und ist erneut haushoch überlegen. Es ist Shiffrins 67. Sieg in dieser Disziplin und der 104 Triumph im Weltcup. Atemberaubend. «Bereits am Start konnte ich das Publikum hören. Es war genial zu fahren, auch wenn wir fast kein Licht hatten. Nun hoffe ich auf viele Stunden Schlaf», sagt sie glücklich.

Mehr zum Skisport
Skicrosser Regez freut sich auf «richtige» Olympische Spiele
Nach harter Leidenszeit
Skicrosser Regez freut sich auf «richtige» Olympische Spiele
«Lara und ich wollten beide nie das Schätzli sein»
Nadig über Gut-Behrami
«Lara und ich wollten beide nie das Schätzli sein»
Rast lässt verletzte Gut-Behrami fast vergessen
Hüftproblemen getrotzt
Rast lässt verletzte Gut-Behrami fast vergessen
«Odermatt hat viel in den Markenwert eingezahlt»
1:55
CEO von Stöckli
«Odermatt hat viel in den Markenwert eingezahlt»
Ski-Star verzaubert mit seinen Pirouetten
0:59
Zuschauer machen grosse Augen
Ski-Star verzaubert mit seinen Pirouetten
Für Odermatt geht schwarze Riesenslalom-Serie in Amerika weiter
Mit Video
Bilanz ist kaum zu glauben
Für Odermatt geht schwarze Riesen-Serie in Nordamerika weiter
Sie können für Gut-Behrami in die Bresche springen
Quintett steht bereit
Sie können für Gut-Behrami in die Bresche springen
Gut-Behrami setzt per Zuschaltung klare Zeichen
Mit Video
Sie meldet sich zurück
Gut-Behramis Video-Auftritt prägt Zürcher Anlass

Camille Rast (26) wird nach Platz 5 im Riesenslalom diesmal Zehnte. «Im Kopf war ich nicht mehr so frisch wie gestern. Ein Platz in den Top 10 ist gut, denn es ist alles eng – ausser bei Shiffrin. Ich weiss, dass ich mich verbessern kann.»

Sieben Schweizerinnen holen Punkte

Und die zweite Schweizer Garde? Sie zeigt eine starke Reaktion auf den schwachen Saisonstart. Aline Danioth (16.), Mélanie Meillard (17.), Eliane Christen (19.), Nicole Good (21.) und Anuk Brändli (27.) holen Punkte. Keine andere Nation hat so viele Fahrerinnen im Klassement.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen