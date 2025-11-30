Schweizer Duo eröffnet das Rennen

Müssen wir spekulieren, wer hier als grosse Favoritin in das Rennen geht? Nein. Dass Mikaela Shiffrin als absolute Slalom-Queen ins Rennen geht, ist mehr als sicher. Nach Shiffrin ist dann in dieser Saison Lara Colturi zu nennen, die bei beiden Slaloms sozusagen die Beste des Rests war. Ein Saisonstart mit zwei zweiten Plätzen kann sich durchaus sehen lassen. Dann haben wir ja auch schon einen Blick auf die beiden schnellsten Schweizerinnen geworfen und auch Lena Dürr und Emma Aicher sind gut für einen Platz ganz weit vorne. Wenn denn alles zusammen passt.
Mit Wendy Holdener und Camille Rast werden gleich zwei Schweizerinnen das Rennen eröffnen. Holdener fuhr in den beiden bisherigen Slaloms zwei Mal in die TopTen, Rast kletterte in Gurgl auf das Podest. Somit ist auch heute wieder mit den beiden zu rechnen. Aber wenn die beiden durch sind, ist noch lange, lange nicht Schluss. Melanie Meillard wird ebenfalls noch auf eine gute Platzierung schielen. Es folgen dann noch Elane Christen und Aline Höpli am Ende der ersten Hälfte. Nicole Good, Anuk Brändli, Aline Danioth und Sue Piller vervollständigen das Team aus der Schweiz.
Aus Österreich sind sechs Fahrerinnen dabei. Und alle werden innerhalb der ersten 30 Starterinnen starten. Bisher fehlt dem ÖSV aber noch der entscheidende Durchbruch im Slalom. Den Auftakt macht Katharina Liensberger (5), kurz darauf folgt dann Katharina Truppe. Diese schaffte es in dieser Saison bereits einmal auf den sechsten Platz. Katharina Huber geht mit der Nummer 14 ins Rennen, Katharina Gallhuber, Franziska Gritsch und Lisa Hörhager folgen dicht beieinander mit den Nummern 25, 27 und 29.
Mit Lena Dürr und Emma Aicher sind gleich zwei DSV-Athletinnen in der ersten Startgruppe dabei. Dürr, konnte gestern im Riesenslalom schon richtig abliefern und sich über ihr bestes Ergebnis in dieser Disziplin freuen. Mit der Motivation wird sie heute in ihre Paradedisziplin gehen. Emma Aicher dagegen hatte gestern mehr Probleme. Aber auch sie kann in ihrer aktuellen Slalom-Form absolut um das Podest mitfahren. So bereits geschehen in Levi bei ihrem dritten Platz. Das Ziel von Jessica Hilzinger wird einmal mehr das Erreichen des zweiten Durchgang sein. Das ist ihr in dieser Saison noch nicht gelungen.
Beim letzten Slalom in Gurgl (Ö) ist Camille Rast Dritte geworden, Wendy Holdener Vierte. Können die beiden an dieses Resultat anknüpfen? Die beiden führen das neunköpfige Schweizer Team in Copper Mountain an. Und dürfen den 1. Lauf eröffnen. Holdener trägt die Nummer 1, Rast die Nummer 2. Das sind die Startnummern der Schweizerinnen:
1 Wendy Holdener
2 Camille Rast
11 Mélanie Meillard
28 Eliane Christen
30 Aline Höpli
36 Nicole Good
38 Anuk Brändli
41 Aline Danioth
57 Sue Piller
Zum Abschluss des Renn-Wochenendes in Copper Mountain bestreiten die Frauen einen Slalom. Der 1. Lauf beginnt um 18 Uhr, die Entscheidung mit den Top 30 fällt ab 21 Uhr.