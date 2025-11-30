Schweizer Duo eröffnet das Rennen

Die Aussichten der deutschen Starterinnen

Mit Lena Dürr und Emma Aicher sind gleich zwei DSV-Athletinnen in der ersten Startgruppe dabei. Dürr, konnte gestern im Riesenslalom schon richtig abliefern und sich über ihr bestes Ergebnis in dieser Disziplin freuen. Mit der Motivation wird sie heute in ihre Paradedisziplin gehen. Emma Aicher dagegen hatte gestern mehr Probleme. Aber auch sie kann in ihrer aktuellen Slalom-Form absolut um das Podest mitfahren. So bereits geschehen in Levi bei ihrem dritten Platz. Das Ziel von Jessica Hilzinger wird einmal mehr das Erreichen des zweiten Durchgang sein. Das ist ihr in dieser Saison noch nicht gelungen.