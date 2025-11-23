Holdeners Zeit hält den ersten Angriffen stand

Shiffrin in ihrer eigenen Liga?

1,66 Sekunden lautete der Vorsprung des Slalom-Superstars letzte Woche nach zwei Durchgängen. Mikaela Shiffrin (Startnummer 5) präsentierte sich in Finnland nach einer verletzungsgeplagten letzten Saison schon zu Beginn des Winters in Olympia-Form. Dahinter dürfte alles offen sein wobei sich auf den Plätzen zwei und drei vor allem eine neue Slalom-Generation ins Rampenlicht fuhr: An ihrem 19. Geburtstag fuhr die Albanerin Lara Colturi (8) zum vierten Mal in ihrer noch jungen Karriere auf ein Weltcup-Podium und dahinter feierte die 22-Jährige Emma Aicher (13) ihre erste Top-drei-Platzierung im Slalom. Zu den weiteren Kandidatinnen im Kampf um das Podium zählen Paula Moltzan (12), die nach einem starken zweiten Lauf zeitgleich mit Lena Dürr auf dem vierten Rang landete. Kugelgewinnerin Zrinka Ljutic (3) hatte sich mehr erhofft als Platz sechs zum Auftakt und wird heute sicherlich wieder voll angreifen.