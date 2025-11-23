Holdeners Zeit hält den ersten Angriffen stand

Was macht die beste Slalom-Fahrerin der vergangenen Saison? Ljutic fährt aktiver als die beiden Anderen zuvor. Bei der Ausfahrt aus dem Steilhang staubt es aber sehr stark aus und das kostet die Kroatin viel Tempo. Damit ist Ljutic direkt mal deutlich zurück.
Die Vierte von Levi legt nach: Dürr ist auf einer sehr direkten Linie unterwegs und ist ähnlich schnell wie Holdener. Das letzte Risiko ist bei der Deutschen noch nicht zu sehen, doch nach einer soliden Fahrt ist Dürr knapp drei Zehntel hinter der Schweizerin.
Wendy Holdener eröffnet den ersten Lauf in Gurgl. Sie kommt in den ersten Toren gut auf dem aggressiven Schnee zurecht und beschleunigt den Ski gut aus dem Steilhang. Nach 54,70 Sekunden ist die Schweizerin im Ziel und setzt die erste Richtmarke für die Konkurrenz.
Die Männer haben gestern bereits gezeigt, dass die ruppige Piste in Gurgl nicht einfach zu fahren ist. Daher ist die richtige Materialabstimmung heute umso wichtiger. Wir dürfen gespannt sein, ob die Abstände bei den Frauen heute ähnlich eng werden wie bei den Männern gestern.
Auch bei den Schweizerinnen passte in Finnland noch nicht alles zusammen und insbesondere die zweite Garde hinter Wendy Holdener (1) und Camille Rast (7) enttäuschte. Die 32-jährige Holdener wurde immerhin gute Siebte, während sich Weltmeisterin Rast auf Rang 15 quälte und mit Hüftschmerzen immer noch an einem Sturz aus dem Februar laboriert. Mélanie Meillard (9) wurde 22., was aber ebenfalls nicht den Ansprüchen der achtbesten Slalom-Fahrerin der letzten Saison entspricht. Amelie Klopfenstein (60), Aline Danioth (42), Anuk Brändli (39), Nicole Good (37), Aline Hölpli (35), Eliane Christen (29) und Selina Egloff (47) schafften es nicht in die Punkteränge. Neu mit dabei ist heute Faye Buff (58).
Für den ÖSV lief das erste Saisonrennen wenig überzeugend und Katharina Liensberger (6) und Co. wollen sich in ihrer Heimat nun besser präsentieren als vergangene Woche: Die 28-Jährige war die einzige Ahtletin unter den besten 15 von insgesamt fünf Fahrerinnen in den Punkten. Katharina Huber (14) und Katharina Truppe (15) landeten zeitgleich auf dem 16. Rang. Lisa Hoerhager (36) und Katharina Gallhuber (27) schafften es immerhin in den zweiten Durchgang. Natalie Falch (52) und Franziska Gritsch (30) müssen heute wieder von hinten angreifen.
Mit Emma Aicher und Lena Dürr schafften es gleich zwei deutsche Fahrerinnen in Levi unter die ersten vier. Die 34-jährige Dürr dürfte sich über neue Konkurrenz aus dem eigenen Lager freuen, da sich der Erwartungsdruck der Fans nun mehr auf zwei Schultern verteilt. Aicher hatte letzte Saison mit zwei Weltcup-Siegen im Speed-Bereich bereits ihr Potenzial angedeutet, scheint nun aber auch im Slalom in der Weltspitze angekommen zu sein. Jessica Hilzinger (38) schaffte es nicht in den zweiten Lauf.
1,66 Sekunden lautete der Vorsprung des Slalom-Superstars letzte Woche nach zwei Durchgängen. Mikaela Shiffrin (Startnummer 5) präsentierte sich in Finnland nach einer verletzungsgeplagten letzten Saison schon zu Beginn des Winters in Olympia-Form. Dahinter dürfte alles offen sein wobei sich auf den Plätzen zwei und drei vor allem eine neue Slalom-Generation ins Rampenlicht fuhr: An ihrem 19. Geburtstag fuhr die Albanerin Lara Colturi (8) zum vierten Mal in ihrer noch jungen Karriere auf ein Weltcup-Podium und dahinter feierte die 22-Jährige Emma Aicher (13) ihre erste Top-drei-Platzierung im Slalom. Zu den weiteren Kandidatinnen im Kampf um das Podium zählen Paula Moltzan (12), die nach einem starken zweiten Lauf zeitgleich mit Lena Dürr auf dem vierten Rang landete. Kugelgewinnerin Zrinka Ljutic (3) hatte sich mehr erhofft als Platz sechs zum Auftakt und wird heute sicherlich wieder voll angreifen.
Elf Schweizerinnen nehmen den Slalom von Gurgl unter die Ski. Eine von ihnen hat die Ehre, das Rennen zu eröffnen. Bei der Startnummernauslosung hat Wendy Holdener die 1 gezogen. Mit Camille Rast (7) und Mélanie Meillard (9) starten zwei weitere Schweizerinnen in den ersten Zehn. Ein besonderes Rennen ist es indes für Faye Buff. Die 21-Jährige feiert ihre Weltcup-Premiere. Dafür ist etwas Geduld gefordert, sie ist als 58. unter den 66 Teilnehmerinnen an der Reihe. Das sind die Startnummern der Schweizerinnen:
1 Wendy Holdener
7 Camille Rast
9 Mélanie Meillard
29 Eliane Christen
35 Aline Höpli
37 Nicole Good
39 Anuk Brändli
42 Aline Danioth
47 Selina Egloff
58 Faye Buff
60 Amelie Klopfenstein
24 Stunden nach den Männern bestreiten auch die Frauen ihren zweiten Slalom der Saison. Der 1. Lauf in Gurgl beginnt um 10.30 Uhr, die Entscheidung fällt ab 13.30 Uhr.