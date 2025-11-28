Verletzt, aber präsent: Lara Gut-Behrami schaltete sich per Video zu einem Sponsor-Event in Zürich. Und plötzlich steht sie statt einer neuen Kooperation im Vordergrund.

Sie stellt Rad-Legende Cancellara in den Schatten

Darum gehts Lara Gut-Behrami tritt trotz Verletzung bei Sponsoren-Pressekonferenz auf

Skistar zeigt starkes Engagement als Boardmitglied und Investorin bei Ka-Ex

34-jährige Sportlerin kommuniziert in drei Sprachen: Deutsch, Italienisch und Französisch

Joël Hahn Redaktor Sport

Dass eine verletzte Sportlerin zwischen der Diagnose und noch vor der OP überhaupt öffentlich auftritt, ist bemerkenswert. Im Falle von Lara Gut-Behrami (34), die im Normalfall Medientermine ausserhalb der Skipisten meidet, umso mehr.

Das Knie der Nation bewegte in den letzten Tagen die Sport-Schweiz. Nun tritt der Skistar schon einen Tag nach der Bekanntgabe seines Saison-Outs in Erscheinung – allerdings ist es ein Auftritt der etwas anderen Art.

Denn es ist Gut-Behramis Kopfsponsor Ka-Ex, der die Bekanntgabe einer neuen Kooperation spontan in eine Pressekonferenz mit ihr umwandelt. Im kleinen Raum am Zürcher Paradeplatz sind am Freitag neben Blick nur wenige Medien vor Ort.

Verletzt, aber im Mittelpunkt

Die Hauptprotagonistin ist nicht im Raum – Gut-Behrami wird auf den Bildschirmen zugeschaltet. Trotzdem stellt sie alle Anwesenden, wie Rad-Olympiasieger Fabian Cancellara, in den Schatten. Sie sagt: «Es ist ein spezieller Tag. Sportlich nicht der beste, aber ich nehme das Positive mit.»

Neben Deutsch schildert Gut-Behrami ihr Befinden auch auf Italienisch und Französisch. Die 34-Jährige betont, dass sie noch keine Entscheidung über ein Comeback treffen könne: «Wenn ich wieder fit bin, weiss ich, wie es weitergeht.»

Der Termin in Zürich wird zur Lara-Show. Die Bekanntgabe, dass der spanische Getränkegigant Estrella Galicia, der immerhin Namen wie F1-Pilot Carlos Sainz und Töff-Held Marc Marquez im Portfolio hat, beim Zürcher Unternehmen einsteigt, wird zur Nebensache.