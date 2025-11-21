DE
FR
Abonnieren

Linkes Knie ist beschädigt
Lara Gut-Behrami im Training schwer gestürzt

Lara Gut-Behrami ist im Training in Nordamerika schwer gestürzt.
Publiziert: 09:33 Uhr
|
Aktualisiert: vor 11 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/7
Sorge um Lara Gut-Behrami – sie ist im Training schwer gestürzt.
Foto: Sven Thomann
RMS_Portrait_AUTOR_485.JPG
Mathias GermannReporter Sport

Sorge um Lara Gut-Behrami! Die 34-Jährige stürzt gemäss Blick-Infos beim Training in Copper Mountain (USA) schwer. Die Rede ist von einer Gehirnerschütterung. Aber auch von einem möglichen Kreuzbandriss und Meniskusschaden. Die Tessinerin wird sich am Freitag auf den Weg in die Schweiz machen. Hier sollen genauere Untersuchungen folgen. Sollten die Ärzte die Befürchtung einer schweren Verletzung am linken Knie bestätigen, wäre dies für Gut-Behrami wohl auch das Ende ihrer Karriere. 

Die Tessinerin hatte stets betont, dass sie nach diesem Winter die Ski an den Nagel hängen würde. Und seit ihrem Kreuzbandriss 2017 sagte sie, dass sie sich keinesfalls noch einmal schwer verletzen will. Womöglich ist Letzteres jetzt aber doch eingetreten. Doch was führte überhaupt zum fatalen Crash im Speed-Trainingscamp im US-Bundestaat Colorado?

Schlechte Sicht in Copper Mountain?

Gemäss ersten Schilderungen soll die Sicht nicht besonders gut gewesen sein. Das Ganze könnte sich wie folgt abgespielt haben: Gut-Behrami fuhr zu nah an ein Tor, blieb mit der Hand hängen. Danach folgte eine Welle. Gut-Behrami stürzte.

Mehr zu Lara Gut-Behrami
Warum Gut-Behramis Sponsoren-Deal alles andere als gewöhnlich ist
Ski-Star kriegt gar kein Geld
Gut-Behramis Sponsorendeal ist alles andere als gewöhnlich
«Siege hier, Podest da – wir sind in der Schweiz verwöhnt»
Mit Video
Gut-Behrami über Saisonstart
«Siege hier, Podest da – wir sind in der Schweiz verwöhnt»

Unzählige Teams nutzen derzeit die Trainingspiste in Copper Mountain, um sich auf die kommenden Rennen vorzubereiten. Auch das Team von Speed-Trainer Stefan Abplanalp. Dieses Übersee-Camp ist für die Frauen in dieser Saison umso wichtiger, weil die erste Abfahrt nicht wie üblich in Nordamerika über die Bühne geht, sondern erst am 12. Dezember in St. Moritz GR. Umso wichtiger ist ein gutes Training. Genau das ermöglicht Copper Mountain – hier kann die Speed-Strecke bis zu eineinhalb Minuten im Rennmodus befahren werden.

Mittlerweile hat Swiss-Ski die Blick-Meldung bestätigt. Sollte sich Gut-Behrami tatsächlich schwer am Knie verletzt haben, wäre dies das Ende einer einzigartigen Karriere: zwei Gesamtweltcupsiege, sieben kleine Kristallkugeln, dazu Olympia- und WM-Gold. Gut-Behrami gewann alles, was es zu gewinnen gibt. Mit 48 Weltcupsiegen ist sie im Schweizer Frauen-Ranking hinter Vreni Schneider (55 Siege) die Nummer 2.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen