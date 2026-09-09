Internet-Betrüger haben es auf die Fans von Lindsey Vonn abgesehen. Der Ski-Superstar reagiert jetzt und warnt vor der fiesen Masche.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Lindsey Vonn warnt vor Fake-Profilen, die sie in sozialen Medien imitieren

Betrüger fordern Geld oder Daten, Vonn selbst bittet niemals um Spenden

Nach Sturz bei Olympia 2026: Weitere Operation im November geplant

Lynn Piubel Redaktorin Sport

Lindsey Vonn (41) richtet einen eindringlichen Appell an ihre Fans. Die US-amerikanische Ski-Legende warnt vor einer aktuellen Betrugsmasche in den sozialen Netzwerken. Zahlreiche Fake-Profile geben sich als Vonn selbst, als Mitglieder ihrer Familie oder als Personen aus ihrem Team aus.

Einige der falschen Accounts sollen dabei versuchen, an Geld oder persönliche Informationen zu gelangen. Vonn machte die Warnung selbst über ihre Social-Media-Kanäle öffentlich und erklärte, dass sie erst kürzlich auf eine Reihe von Konten aufmerksam geworden sei, die ihre Identität missbrauchen.

«Ich schaffe es nicht, alle zu überprüfen. Seid vorsichtig und aufmerksam. Das bin nicht ich», verkündete die Olympiasiegerin. Ebenso fordert sie ihre Follower nicht dazu auf, persönliche Informationen über private Nachrichten weiterzugeben. Noch deutlicher wird sie bei angeblichen Mitgliedern ihres Teams. Wer eine Nachricht von einer Person erhält, die behauptet, zu ihrem Team zu gehören, soll davon ausgehen, dass es sich nicht um einen echten Kontakt handelt.

Rückkehr in den Ski-Zirkus bleibt offen

Die dreifache Olympia-Medaillengewinnerin befindet sich nach ihrem schweren Sturz bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Cortina d'Ampezzo (It) weiterhin in der Reha. Bereits Ende Januar hatte sie sich beim Weltcup in Crans-Montana am linken Knie das vordere Kreuzband gerissen. Trotzdem ging sie wenige Tage später bei der Olympia-Abfahrt an den Start – und zog sich dort nochmals eine komplizierte Verletzung an Knie und Knöchel zu.

Für November ist nach aktuellem Stand eine weitere Operation zur Rekonstruktion des Kreuzbandes am linken Knie geplant. Ob sie danach überhaupt nochmals in den alpinen Skisport zurückkehrt, ist weiterhin offen.

Erst Anfang September sprach Vonn über die schwierige Zeit nach ihrem Unfall. Die körperliche Genesung verlaufe langsamer und komplizierter als erhofft. Besonders die emotionale Belastung habe sie getroffen. Einen endgültigen Rücktritt vom Skisport hat sie dennoch bislang nicht bestätigt.