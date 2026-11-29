Es ist bisher nicht die Saison von Atle Lie McGrath. Im vierten Rennen scheidet er zum dritten Mal aus. Sein Sturz im Riesenslalom von Copper Mountain ist ziemlich heftig.

Darum gehts Atle Lie McGrath scheidet im ersten Lauf des Riesenslaloms von Copper Mountain aus

Dabei knallt der Norweger heftig auf die Piste

Zum Glück steht er wenig später wieder selber auf

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Marco Odermatt (29) hängt im ersten Lauf des Riesenslaloms von Copper Mountain (USA) früh mit dem Arm an einem Tor an, verliert dabei den Schoner. Das Ausscheiden kann der Schweizer Ausnahmekönner verhindern. Anders Atle Lie McGrath (26).

Nach etwas mehr als 40 Sekunden gerät er in Rücklage. Als der Norweger das unter Kontrolle bringen will, greift der Schnee und katapultiert McGrath von der Strecke. Er stürzt spektakulär, fliegt durch ein Tor und knallt auf den Rücken. Den Zuschauern stockt der Atem.

McGrath bleibt einen Moment liegen, muss den Schock wohl etwas verdauen. Oder hat er Schmerzen? Zumindest kann er wenig später aufstehen und selbständig in Richtung Ziel fahren. Mit dabei: ein Stock, der beim Sturz in die Brüche gegangen ist. Bevor er verschwindet, winkt er den Fans, die ihn mit aufmunterndem Applaus empfangen.

Lernen, wie man mit Misserfolgen umgeht

Für McGrath ist es eine weitere Enttäuschung in diesem Winter. Schon in Sölden (Ö) ist er im Riesenslalom ausgeschieden. Letzte Woche hat er in Gurgl (Ö) den zweiten Lauf nicht ins Ziel gebracht. Als Halbzeit-Zweiter hätte er für einen norwegischen Dreifach-Triumph sorgen können. Stattdessen sind nach dem Out seine Stöcke durch die Luft geflogen. Eine Szene, die es so schon einmal gab. Als Führender nach dem 1. Lauf ist er im Olympia-Slalom ausgeschieden. Auch da hat er sein Material weggepfeffert und ist dann in Richtung Wald gestapft.

«Es fiel mir schwer, meine Gefühle zu verbergen», hat McGrath nach dem Gurgl-Frust auf Instagram geschrieben. «Wenn es eine Sache gibt, die ich auf die harte Tour lernen musste, dann ist es, wie man mit Misserfolgen umgeht.» Nun muss er einen solchen abermals wegstecken.