Julia Scheib und der Riesenslalom – das passt in diesem Winter bisher gar nicht. Zwei Rennen, zweimal ist die Österreicherin ausgeschieden. Daneben gibts einen weiteren Rückschlag zu verkraften.

Darum gehts Julia Scheib scheidet auch im zweiten Riesenslalom des Winters aus

Der Kugelgewinnerin des letzten Winters ist die Sicherheit abhanden gekommen

Zudem soll sich ihr Servicemann das Kreuzband gerissen haben

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Letzten Winter hat Julia Scheib (28) als erste Österreicherin seit Eva-Maria Brem (38) in der Saison 2015/16 die kleine Kristallkugel im Riesenslalom gewonnen. Und das auf überzeugende Art und Weise. Fünf der zehn Rennen hat sie gewonnen, drei weitere Male stand sie auf dem Podest.

Von dieser Souveränität ist nicht mehr viel übrig. In Sölden (Ö) stürzt sie im ersten Lauf heftig. Und auch in Killington (USA) bleibt sie ohne Punkte. Dabei liegt Scheib zur Halbzeit als Vierte in Tuchfühlung mit dem Podest. Doch dann nimmt das Drama seinen Lauf. Erst hängt sie an einem Tor an und verliert den linken Stock, dann rutscht sie weg und scheidet aus.

Scheib bleibt zum Glück unverletzt, die Enttäuschung ist aber gross. Zwar ist sie auch letzten Winter zweimal ausgeschieden, damals allerdings nicht in aufeinanderfolgenden Rennen. Das ist ihr im Weltcup im Riesenslalom letztmals 2023 passiert, als sie saisonübergreifend im letzten und im ersten Rennen ausgeschieden ist. Zwei aufeinanderfolgende Ausfälle in der gleichen Saison sind länger her (Dezember 2019 und Januar 2020).

«Hat vielleicht mit dem Ausfall zu tun»

«Gerade keine Sicherheit da, hat vielleicht mit dem Ausfall zu tun», sagt Scheib gegenüber ORF. Und fügt an: «Ich komme nicht ins Skifahren momentan. Ich habe die Spuren überhaupt nicht getroffen – das Einzige, was man da wirklich machen muss.»

Nicht nur resultatmässig läufts bei Scheib nicht. Auch daneben gibts einen Rückschlag. Gemäss ORF hat sich ihr Servicemann das Kreuzband gerissen. Und konnte vor dem Rennen nicht auf die Piste.

Auf eine mögliche Wiedergutmachung muss Scheib bis am 20. Dezember in St. Moritz GR warten, da das Riesen-Doppel vom kommenden Wochenende in Mont-Tremblant (Ka) abgesagt wurde. Allerdings hatte sie im Frühjahr angekündigt, in diesem Winter alle Super-Gs fahren zu wollen. Der erste steht am 13. Dezember in Beaver Creek (USA) auf dem Programm.