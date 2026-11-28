Darum gehts Anuk Brändli muss eine Pause einlegen

Das Schweizer Slalom-Talent sagt, seine Füsse brauchen etwas Ruhe

Letzten Winter hat sich Brändli zweimal das Syndesmoseband gerissen

Ramona Bieri Redaktorin Sport

«Ich habe alles getan, um für den Saisonstart bereit zu sein», schreibt Anuk Brändli (23) auf Instagram. Und fügt an: «Aber ich bin definitiv noch nicht so weit.» Das Schweizer Slalom-Talent muss eine Pause einlegen. Der Grund: «Meine Füsse brauchen noch etwas Ruhe, was bedeutet, dass ich in den nächsten Wochen weder Ski fahren noch an Rennen teilnehmen werde.»

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Erst letztes Wochenende hat Brändli an zwei Europacup-Slaloms in Levi (Fi) teilgenommen und ist auf die Ränge 13 und 26 gefahren. Mitte November verpasste sie an gleicher Stätte im Weltcup als 49. die Qualifikation für den zweiten Lauf noch deutlich. Nun zwingen sie offenbar die Folgen einer letzte Saison erlittenen Verletzung zur Pause.

Einfädler mit Folgen

Passiert ist es Ende Januar im tschechischen Spindlermühle. Brändli fädelte im ersten Lauf des Slaloms ein und riss sich dabei das Syndesmoseband. Sie kämpfte sich durch mehrere Wochen Reha und bekam Anfang März die Erlaubnis, auf die Ski zurückzukehren. Dabei kam es zu einer weiteren verhängnisvollen Szene. Sie kreuzte die Latten, übte zu viel Druck aus – und riss sich abermals das Syndesmoseband. Die erneute Verletzung war sogar schlimmer und hatte eine Operation zur Folge. Damit war ihre Saison vorzeitig zu Ende.

Schon in der Vorbereitung auf diesen Winter hatte Brändli immer wieder mit Schmerzen zu kämpfen. Nun muss sie die Reissleine ziehen. Wie lange ihre Pause dauern wird, ist offen. Von ihren Teamkolleginnen Aline Danioth und Nicole Good gibts aufmunternde Genesungswünsche.