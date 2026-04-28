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Jahreswertung ist lanciert
Gwerder kämpft sich zum ersten Leader der Saison

Am Sonntag wurde die Kranzfestsaison mit dem Ob- und Nidwaldner Kantonalen offiziell eröffnet. Michael Gwerder schnappt sich durch seinen Festsieg nicht nur den ersten Kranz, sondern auch die Führung in der Jahreswertung.
Publiziert: vor 44 Minuten
|
Aktualisiert: vor 41 Minuten
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Michael Gwerder ist erster Leader der Jahreswertung 2026.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Kilchberger Schwinget am 5. September als Saisonhöhepunkt
  • Punkte für Jahreswertung abhängig von Festtyp und Gegnerklasse
  • Meiste Zähler für Sieg an eidgenössischen Anlässen wie Kilchberger oder ESAF
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Wer nach dem letztjährigen ESAF dachte, bis zur nächsten Saison mit grossen Highlights müsse man sich lange gedulden, hat sich glücklicherweise geirrt. Mit dem Kilchberger Schwinget vom 5. September wartet auch der diesjährige Schwingkalender mit einem ganz grossen Fest auf, auch wenn das Datum längst nicht bei allen dick angestrichen ist.

Vielmehr kämpfen die besten Schwinger des Landes an etlichen Berg-, Teilverbands- und Kantonalfesten um Kränze. Dabei sammeln sie je nach Schlussrang unterschiedlich viele Punkte, die in die «Schlussgang»-Wertung, offizielle Jahrespunkteliste des Schwingerverbandes, einfliessen. 

Die aktuelle Jahreswertung 2026 mit den besten 50 Schwingern

  1. Gwerder Michael: 29 Punkte
  2. Lustenberger Marc: 24 Punkte
  3. Zemp Christian: 24 Punkte
  4. Bissig Lukas: 23 Punkte
  5. Heinzer Lukas: 23 Punkte
  6. Voggensperger Lars: 23 Punkte
  7. Schurtenberger Sven: 22 Punkte
  8. Bieri Marcel: 21 Punkte
  9. Burch Jonas: 21 Punkte
  10. Egli Adrian: 21 Punkte
  11. Odermatt Adrian: 21 Punkte
  12. Durrer Jonas: 20 Punkte
  13. Imfeld Laurin: 20 Punkte
  14. Lang Sven: 20 Punkte
  15. Schönbächler Martin: 20 Punkte
  16. Amrhyn Jonas: 19 Punkte
  17. Bruhin Fredi: 19 Punkte
  18. Reichmuth Roland: 19 Punkte
  19. von Wyl Kevin: 19 Punkte
  20. Achermann Ivan: 18 Punkte
  21. Briker Raphael: 18 Punkte
  22. Durrer Nando: 18 Punkte
  23. Schwyzer Samuel: 18 Punkte
  24. Fankhauser Marco: 17 Punkte
  25. Fuchs Jonas: 17 Punkte
  26. Hess Dominik: 17 Punkte
  27. Kenel Franz-Toni: 17 Punkte
  28. Suter Joel: 17 Punkte
  29. Herger Flavio: 16 Punkte
  30. Lustenberger Tim: 16 Punkte
  31. Doppmann Ueli: 15 Punkte
  32. Lustenberger Josef: 15 Punkte
  33. Bürgi Reto: 7 Punkte
  34. Felder Ivan: 7 Punkte
  35. Hürlimann Marco: 7 Punkte
  36. Rohrer Ueli: 7 Punkte
  37. Andermatt Reto: 6 Punkte
  38. Bucher Roman: 6 Punkte
  39. Bühlmann Daniel: 6 Punkte
  40. Fankhauser Reto: 6 Punkte
  41. Imfeld David: 6 Punkte
  42. Odermatt Jonas: 6 Punkte
  43. Suter Beat: 6 Punkte
  44. Suter Bruno: 6 Punkte
  45. Wallimann Remo: 6 Punkte
  46. Bucher Thomas: 5 Punkte
  47. Gisler Jonas: 5 Punkte
  48. Heinzer Ronny: 5 Punkte
  49. Kessler Joel: 5 Punkte
  50. Laimbacher Cyrill: 5 Punkt
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Eidgenössische Anlässe als Punkteschlager, doch auch Berg- und Teilverbandsfeste lohnen sich besonders

Wie beim Tennis fliessen nicht alle Turniere beziehungsweise Kranzfeste in die Wertung ein, sondern nur eine bestimmte Anzahl. Normalerweise sind es die besten sieben, 2026 aufgrund des Kilchbergers jedoch acht. Die meisten Punkte (42) gibts denn auch wenig überraschend bei einem Sieg am Kilchberger oder anderen eidgenössischen Anlässen (ESAF, Unspunnen, Kilchberger, Jubiläum usw.). Wem es «nur» zum Kranzgewinn reicht oder sich bei eidgenössischen Anlässen innerhalb der fiktiven Kranzquote befindet, erhält immerhin noch 27 Punkte.

Davon abgesehen lohnen sich auch Berg- und Teilverbandsfeste, deren Sieg ebenfalls mit 27 Zählern vergütet wird. Für einen Kranz gibts 18, gleich viel wie für einen Sieg an einem Kantonal-/Gauverbandsfest. Mit zwölf Punkten wird dabei ein Kranz honoriert.

Zusätzliche Punkte gibts je nachdem, auf welche «Gegnerklasse» ein Schwinger trifft. Dies wird über die Anzahl Sterne auf dem Notenblatt gekennzeichnet. Pro Stern neben dem Namen des Gegners erhält man einen Punkt, wobei ein Stern einen Kranzgewinner eines Kantonalen markiert. Zwei Sterne erhält, wer einen Kranz bei einem Teilverbands- oder Bergkranzfest gewinnen konnte. Die höchste Anzahl Sterne beträgt drei und wird nur an eidgenössische Kranzgewinner vergeben.

Sollten am Ende einer Saison zwei oder mehr Schwinger dieselbe Anzahl Punkte aufweisen, kommt ein simpler Schlüssel zum Zug. In ungeraden Jahren wird alphabetisch von Z bis A bevorzugt, in geraden Jahren von A bis Z.

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