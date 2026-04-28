Am Sonntag wurde die Kranzfestsaison mit dem Ob- und Nidwaldner Kantonalen offiziell eröffnet. Michael Gwerder schnappt sich durch seinen Festsieg nicht nur den ersten Kranz, sondern auch die Führung in der Jahreswertung.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Kilchberger Schwinget am 5. September als Saisonhöhepunkt

Punkte für Jahreswertung abhängig von Festtyp und Gegnerklasse

Meiste Zähler für Sieg an eidgenössischen Anlässen wie Kilchberger oder ESAF War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Wer nach dem letztjährigen ESAF dachte, bis zur nächsten Saison mit grossen Highlights müsse man sich lange gedulden, hat sich glücklicherweise geirrt. Mit dem Kilchberger Schwinget vom 5. September wartet auch der diesjährige Schwingkalender mit einem ganz grossen Fest auf, auch wenn das Datum längst nicht bei allen dick angestrichen ist.

Vielmehr kämpfen die besten Schwinger des Landes an etlichen Berg-, Teilverbands- und Kantonalfesten um Kränze. Dabei sammeln sie je nach Schlussrang unterschiedlich viele Punkte, die in die «Schlussgang»-Wertung, offizielle Jahrespunkteliste des Schwingerverbandes, einfliessen.

Die aktuelle Jahreswertung 2026 mit den besten 50 Schwingern

Gwerder Michael: 29 Punkte Lustenberger Marc: 24 Punkte Zemp Christian: 24 Punkte Bissig Lukas: 23 Punkte Heinzer Lukas: 23 Punkte Voggensperger Lars: 23 Punkte Schurtenberger Sven: 22 Punkte Bieri Marcel: 21 Punkte Burch Jonas: 21 Punkte Egli Adrian: 21 Punkte Odermatt Adrian: 21 Punkte Durrer Jonas: 20 Punkte Imfeld Laurin: 20 Punkte Lang Sven: 20 Punkte Schönbächler Martin: 20 Punkte Amrhyn Jonas: 19 Punkte Bruhin Fredi: 19 Punkte Reichmuth Roland: 19 Punkte von Wyl Kevin: 19 Punkte Achermann Ivan: 18 Punkte Briker Raphael: 18 Punkte Durrer Nando: 18 Punkte Schwyzer Samuel: 18 Punkte Fankhauser Marco: 17 Punkte Fuchs Jonas: 17 Punkte Hess Dominik: 17 Punkte Kenel Franz-Toni: 17 Punkte Suter Joel: 17 Punkte Herger Flavio: 16 Punkte Lustenberger Tim: 16 Punkte Doppmann Ueli: 15 Punkte Lustenberger Josef: 15 Punkte Bürgi Reto: 7 Punkte Felder Ivan: 7 Punkte Hürlimann Marco: 7 Punkte Rohrer Ueli: 7 Punkte Andermatt Reto: 6 Punkte Bucher Roman: 6 Punkte Bühlmann Daniel: 6 Punkte Fankhauser Reto: 6 Punkte Imfeld David: 6 Punkte Odermatt Jonas: 6 Punkte Suter Beat: 6 Punkte Suter Bruno: 6 Punkte Wallimann Remo: 6 Punkte Bucher Thomas: 5 Punkte Gisler Jonas: 5 Punkte Heinzer Ronny: 5 Punkte Kessler Joel: 5 Punkte Laimbacher Cyrill: 5 Punkt

Eidgenössische Anlässe als Punkteschlager, doch auch Berg- und Teilverbandsfeste lohnen sich besonders

Wie beim Tennis fliessen nicht alle Turniere beziehungsweise Kranzfeste in die Wertung ein, sondern nur eine bestimmte Anzahl. Normalerweise sind es die besten sieben, 2026 aufgrund des Kilchbergers jedoch acht. Die meisten Punkte (42) gibts denn auch wenig überraschend bei einem Sieg am Kilchberger oder anderen eidgenössischen Anlässen (ESAF, Unspunnen, Kilchberger, Jubiläum usw.). Wem es «nur» zum Kranzgewinn reicht oder sich bei eidgenössischen Anlässen innerhalb der fiktiven Kranzquote befindet, erhält immerhin noch 27 Punkte.

Davon abgesehen lohnen sich auch Berg- und Teilverbandsfeste, deren Sieg ebenfalls mit 27 Zählern vergütet wird. Für einen Kranz gibts 18, gleich viel wie für einen Sieg an einem Kantonal-/Gauverbandsfest. Mit zwölf Punkten wird dabei ein Kranz honoriert.

Zusätzliche Punkte gibts je nachdem, auf welche «Gegnerklasse» ein Schwinger trifft. Dies wird über die Anzahl Sterne auf dem Notenblatt gekennzeichnet. Pro Stern neben dem Namen des Gegners erhält man einen Punkt, wobei ein Stern einen Kranzgewinner eines Kantonalen markiert. Zwei Sterne erhält, wer einen Kranz bei einem Teilverbands- oder Bergkranzfest gewinnen konnte. Die höchste Anzahl Sterne beträgt drei und wird nur an eidgenössische Kranzgewinner vergeben.

Sollten am Ende einer Saison zwei oder mehr Schwinger dieselbe Anzahl Punkte aufweisen, kommt ein simpler Schlüssel zum Zug. In ungeraden Jahren wird alphabetisch von Z bis A bevorzugt, in geraden Jahren von A bis Z.