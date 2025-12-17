SRF präsentiert Nachfolger für Stucki und Abderhalden

Frische Expertise im SRF-Schwingteam
Blutauffrischung beim SRF-Expertenteam für Schwing-Sendungen: Christian Schuler (38) und Pirmin Reichmuth (30) werden das Schweizer Fernsehen ab der Saison 2026 verstärken. Beide Innerschweizer waren bis zu dieser Saison aktiv und können auf ein eindrückliches Palmares zurückblicken. Schuler ist fünffacher Eidgenosse und 18-facher Kranzfestsieger. Reichmuth sicherte sich 2023 beim Unspunnen-Schwinget den 2. Platz.
Das SRF kompensiert damit die Abgänge von Jörg Abderhalden (46) und Christian Stucki (40) sowie Adrian Käser, der seine Expertentätigkeit nach der Saison 2026 einstellen wird. Schwing-Fans werden auf SRF in dieser Saison also von Christian Schuler, Pirmin Reichmuth, Adrian Käser und Matthias Sempach durch die Feste geführt. Lanciert wird die neue Saison im Schweizer Fernsehen am 14. Juni mit dem Bergkranzfest auf dem Stoos.
Bereits 10'000 Tickets für das Bernisch-Kantonale weg
Im Juli 2026 wird das Berner Teilverbandsfest im Berner Wankdorf-Stadion stattfinden. Der Anlass erfreut sich grosser Beliebtheit: Nach dem Start des Vorverkaufs am vergangenen Montag sind noch am gleichen Tag bereits 10'000 Tickets verkauft worden, wie die Zeitungen von CH Media berichten. Demnach sind alle Eintrittskarten aus der ersten Vorverkaufsphase bereits weg. Zusammen mit den Kontingenten für Sponsoren und Ehrengäste sind somit schon über 17'000 Tickets abgesetzt worden.
Aufgrund des grossen Andrangs haben die Organisatoren entschieden, weitere Teile des Sektors C zu öffnen und damit zusätzliche Tickets in den Vorverkauf zu bringen. Es ist durchaus möglich, dass am Ende das ganze Stadion ausverkauft ist – das Wankdorf hat über 31'000 Plätze. Sicher ist bereits jetzt: So gut besucht wie 2026 war ein Bernisch-Kantonales noch nie. Die Bestmarke aus dem Jahr 2017 liegt bei 12'240 Zuschauerinnen und Zuschauer.
Giger steigt verspätet ins Training ein
Samuel Giger (27) hat sich wegen einer leichten Blessur am unteren Rücken operieren lassen. Dabei wurde ein kleiner Teil der Bandscheibe entfernt. Wie Giger auf Instagram schreibt, lief alles problemlos. Der Thurgauer wird aber etwas später als geplant ins Training einsteigen. Ein Nachteil für die kommende Saison, in der Giger beim Kilchberger Schwinget seinen Titel verteidigen will, sei der Eingriff nicht.
Nick Alpiger wird Vater
Nachwuchs bei Nick Alpiger (29) – zum dritten Mal! Dies verkündet der dreifache Eidgenosse auf Instagram zusammen mit seiner Frau Nadja und den Worten «willkomme chline Edi». 28. Oktober 2025 lautet das Geburtsdatum des Kleinen.
Spitzenpaarungen Tessiner Kantonales
Am Samstag steigt mit dem Tessiner Kantonalen in Biasca das letzte Kranzfest der Saison. Neun Innerschweizer Eidgenossen steigen in die Zwilchhosen, sie werden im ersten Gang mehrheitlich aufeinander losgelassen. Einzig Alex Schuler trifft auf einen Nicht-Eidgenossen. Als grosser Favorit tritt Joel Wicki an. Der König von 2022 trifft zum Auftakt auf den Urner Matthias Herger. In fünf Duellen – drei davon fanden 2018 statt – hat sich Wicki fünfmal durchgesetzt. Letztmals standen sich die beiden vor rund zweieinhalb Monaten am Innerschweizer Schwing- und Älplerfest gegenüber. Wicki gewann mit Plattwurf. Das sind die Spitzenpaarungen:
Joel Wicki – Matthias Herger
Sven Schurtenberger – Michael Gwerder
Marcel Bieri – Marc Lustenberger
Jonas Burch – Silvan Appert
Alex Schuler – Ronny Schöpfer
Roger Bürli – Christian Bucher
Samuel Schwyzer – Patrick Betschart
Marco Fankhauser – Luca Müller
Fabian Scherrer – Benjamin Züger
Duo reisst sich am ESAF das Kreuzband
Fabian Stucki (20) ist am Sonntagmorgen nah dran, Damian Ott (25) einen Gestellten abzutrotzen. In der letzten Minute verdreht es ihm bei einem Angriff des Gegners das Knie. Der Berner bleibt mit schmerzverzerrtem Gesichtim Sägemehl liegen. Nun meldet er sich auf Instagram. Stucki schreibt von einer emotionalen Achterbahnfahrt am ESAF. Nach einem fast perfekten Samstag (drei Siege und eine Niederlage) sei alles aufgegleist gewesen, «um meinen grossen Traum zu erfüllen». Doch der Sonntag habe andere Pläne mit ihm gehabt. Die brutale Diagnose: Kreuzband- und Meniskusriss im linken Knie. «Ein Traum, der zum Greifen nah war, zerplatzte vor meinen Augen», beschreibt es Stucki. Inzwischen ist er bereits operiert worden und blickt nach vorne.
Der Berner ist mit seinem Leid nicht alleine. Joel Ambühl (27) schreibt auf Instagram, er habe sich bereits eine Woche vor dem ESAF im Training am Knie verletzt. «Dank meinem grossartigen Umfeld und viel Unterstützung durfte ich trotzdem starten.» Im fünften Gang gab sein Knie nach und der Luzerner Eidgenosse musste das Fest abbrechen. Abklärungen haben nun ergeben, dass das Kreuzband im rechten Knie kaputt ist. Auch Ambühl muss sich einer Operation unterziehen.
ESAF-Überraschungsmann Ramseier erklärt Rücktritt
«Das schönste für einen Sportler ist es, auf dem Höhepunkt ‹Adiä d'säge›», mit diesen Worten kündigt Fritz Ramseier (31) auf Social Media seinen Rücktritt vom Schwingsport an. Einen letzten Einsatz im Sägemehl gibts noch, am Sonntag bestreitet er den Kemmeriboden Schwinget. Danach ist Schluss.
Ramseier hat am ESAF in Mollis GL alle überrascht. Am ersten Tag gewann der Berner alle vier Gänge – bodigte mit Damian Ott, Joel Strebel und Sven Schurtenberger drei Eidgenossen und ging als Zweiter in den Entscheidungstag. Zwar lief es ihm da nicht mehr ganz so rund, aber er beendete das Fest auf Rang 7 und sicherte sich den Kranz. Damit machte sich Ramseier bei seiner vierten ESAF-Teilnahme zum Eidgenossen.
Samir Leuppi muss unters Messer
«Leider konnte ich mein Ziel, den eidgenössischen Kranz zu bestätigen, nicht erreichen», schreibt der Winterthurer Samir Leuppi auf Instagram. Grund dafür war nicht zuletzt eine Verletzung, die sich der Polizist im 6. Gang gegen Michael Ledermann zugezogen hat. «Es schien so, als wäre mein Wettkampf zu Ende. Unser Medical-Staff teilte mir mit, dass es sich vermutlich um einen Bänder-/Sehnenabriss handelt und es theoretisch möglich sei, weiterzuschwingen. Ich hielt mich an diesem Funken Hoffnung fest und entschied, den Wettkampf fortzusetzen. Mit der Niederlage im 7. Gang musste ich mir eingestehen, dass es keinen Sinn macht, unter diesen Umständen weiterzukämpfen», erklärt Leuppi. Die ärztliche Untersuchung bestätigte die Diagnose Bänderriss. Eine Operation ist unumgänglich.
«In diesem Moment brach für mich eine kleine Welt zusammen und ich fühlte mich leer. Zum Glück hielt dieser Moment nicht lange an, denn ich fieberte mit meinen Kollegen mit, welche noch um die Kränze und sogar um den Königstitel kämpften.»
Traumquote fürs SRF
Den Schlussgang des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest 2025 in Mollis verfolgten am Sonntag auf SRF bis zu 955'000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Wie der Sender mitteilt, ist das die höchste Einschaltquote eines ESAF-Schlussgangs seit dem Eidgenössischen 2013 in Burgdorf. Zudem verzeichnete SRF über die verschiedenen Kanäle 2,3 Millionen Livestream-Starts.
Die durchschnittlichen Einschaltquoten für das Ereignis, über das SRF 20 Stunden live berichtet hat, sind noch nicht verfügbar.
Orlik-Empfang in Maienfeld
Der frisch gekrönte Schwingerkönig Armon Orlik (30) wird am Mittwochabend in seiner Heimat Maienfeld GR empfangen. Der Bündner soll dann mit einem Festzug vom Bahnhof ins historische Städtchen ziehen.
Obwohl Orlik nicht mehr in Maienfeld wohnhaft ist, will ihn sein Heimatort würdigen. Drei Tage nach Orliks Festsieg am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Mollis GL soll nun ein Empfang stattfinden, hiess es beim Stadtrat auf Anfrage von Keystone-SDA am Montagmittag. (SDA)
Gnägi hört auf
Nach dem ESAF in Mollis macht Florian Gnägi (37) Schluss: Der zweifache Eidgenosse (Burgdorf 2013, Zug 2019) beendet seine Karriere. «Ich danke an dieser Stelle schon jetzt allen, die mich während den letzten 28 Jahren in irgendeiner Form unterstützt haben», schreibt Gnägi auf Instagram. Der Mann vom Schwingklub Biel konnte 12 Kranzfeste gewinnen, darunter das Berner Kantonale 2014 sowie das Bergfest am Schwarzsee 2022.
Van Messel mit Wettlauf gegen die Zeit
Im 6. Gang auf der Schwägalp passierts. Noe van Messel (23) knickt bei der Niederlage gegen Mario Schneider mit dem linken Knie weg, kann das Sägemehl danach nur gestützt verlassen. Wenig später sitzt er geknickt auf der Wiese. Ist sein ESAF-Traum geplatzt? Es wäre bitter, gilt er doch als heisser Kandidat für den Status Neu-Eidgenosse.
Am Montagabend gibts ein Update. Erste Untersuchungen ergeben, dass alle Bänder intakt sind, auch Knorpel- oder Knochenschäden gibt es nicht. Aber eine Schwellung ist vorhanden – sie befindet sich grösstenteils ausserhalb des Kniegelenks. Was bedeutet das fürs ESAF? Eine Teilnahme sei nicht per se ausgeschlossen, teilt van Messel weiter mit. Am Dienstag bespricht er mit seinem Arzt das weitere Vorgehen, um «das Knie so gut wie möglich zu beruhigen, damit eine Teilnahme möglich ist».
Ein neues Ziel sei gesetzt, van Messel weiss selber, dass es ein Wettlauf gegen die Zeit ist. Keine zwei Wochen bleiben ihm. «Wenn ich am Samstagmorgen am ESAF einlaufe, habe ich schon einen ersten Sieg verbucht», schliesst er seine Mitteilung ab.