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Nach Kranz am Mittelländischen
Walther übernimmt Führung in Schwing-Jahreswertung

Vergangenes Wochenende wurden am Zuger Kantonalen und Mittelländischen Kränze verteilt und Punkte für die Jahreswertung gesammelt. Adrian Walther grüsst neu von ganz oben im Klassement.
Publiziert: vor 50 Minuten
|
Aktualisiert: vor 43 Minuten
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Adrian Walther übernimmt die Führung in der Jahreswertung.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Kilchberger Schwinget am 5. September als Saisonhöhepunkt
  • Punkte für Jahreswertung abhängig von Festtyp und Gegnerklasse
  • Meiste Zähler für Sieg an eidgenössischen Anlässen wie Kilchberger oder ESAF
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Alexander HornsteinSEO-Redaktor

Wer nach dem letztjährigen ESAF dachte, bis zur nächsten Saison mit grossen Highlights müsse man sich lange gedulden, hat sich glücklicherweise geirrt. Mit dem Kilchberger Schwinget vom 5. September wartet auch der diesjährige Schwingkalender mit einem ganz grossen Fest auf, auch wenn das Datum längst nicht bei allen dick angestrichen ist.

Vielmehr kämpfen die besten Schwinger des Landes an etlichen Berg-, Teilverbands- und Kantonalfesten um Kränze. Dabei sammeln sie je nach Schlussrang unterschiedlich viele Punkte, die in die «Schlussgang»-Wertung, offizielle Jahrespunkteliste des Schwingerverbandes, einfliessen. 

Die aktuelle Jahreswertung 2026 mit den besten 50 Schwingern

  1. Walther Adrian: 54 Punkte
  2. Gwerder Michael: 51 Punkte
  3. Bieri Marcel: 49 Punkte
  4. Moser Michael: 48 Punkte
  5. Lustenberger Marc: 47 Punkte
  6. Odermatt Adrian: 45 Punkte
  7. Schurtenberger Sven: 45 Punkte
  8. Voggensperger Lars: 45 Punkte
  9. Kämpf Bernhard: 44 Punkte
  10. Orlik Curdin: 43 Punkte
  11. Heinzer Lukas: 42 Punkte
  12. Thöni Ivan: 41 Punkte
  13. Thöni Reto: 40 Punkte
  14. Wüthrich Thomas (2): 40 Punkte
  15. Aeschbacher Matthias: 39 Punkte
  16. Reichmuth Roland: 38 Punkte
  17. von Wyl Kevin: 38 Punkte
  18. Bruhin Fredi: 37 Punkte
  19. Steffen Gustav: 35 Punkte
  20. Trittibach Silvan: 35 Punkte
  21. Walther Reto: 35 Punkte
  22. Scheuner Adrian: 33 Punkte
  23. Ott Damian: 31 Punkte
  24. Lüscher Sinisha: 29 Punkte
  25. Durrer Jonas: 26 Punkte
  26. Dällenbach Lukas: 26 Punkte
  27. Rutsch Remo: 26 Punkte
  28. Suter Bruno: 26 Punkte
  29. Alpiger Nick: 25 Punkte
  30. Bucher Roman: 25 Punkte
  31. Bucher Thomas: 25 Punkte
  32. Galli Sandro: 25 Punkte
  33. Odermatt Jonas: 25 Punkte
  34. Scheuner David: 25 Punkte
  35. Annen Dominic: 24 Punkte
  36. Burger Matthieu: 24 Punkte
  37. Giger Samuel: 24 Punkte
  38. Kenel Franz-Toni: 24 Punkte
  39. Staudenmann Fabian: 24 Punkte
  40. Zemp Christian: 24 Punkte
  41. Bissig Lukas: 23 Punkte
  42. Fankhauser Reto: 23 Punkte
  43. Leuenberger Michael: 23 Punkte
  44. Orlik Armon: 23 Punkte
  45. Roth Tim: 23 Punkte
  46. Suter Joel: 23 Punkte
  47. Achermann Ivan: 22 Punkte
  48. Frank Marius: 22 Punkte
  49. Hürlimann Mathias: 22 Punkte
  50. Räber Lukas: 22 Punkte
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Eidgenössische Anlässe als Punkteschlager, doch auch Berg- und Teilverbandsfeste lohnen sich besonders

Wie beim Tennis fliessen nicht alle Turniere beziehungsweise Kranzfeste in die Wertung ein, sondern nur eine bestimmte Anzahl. Normalerweise sind es die besten sieben, 2026 aufgrund des Kilchbergers jedoch acht. Die meisten Punkte (42) gibts denn auch wenig überraschend bei einem Sieg am Kilchberger oder anderen eidgenössischen Anlässen (ESAF, Unspunnen, Kilchberger, Jubiläum usw.). Wem es «nur» zum Kranzgewinn reicht oder sich bei eidgenössischen Anlässen innerhalb der fiktiven Kranzquote befindet, erhält immerhin noch 27 Punkte.

Davon abgesehen lohnen sich auch Berg- und Teilverbandsfeste, deren Sieg ebenfalls mit 27 Zählern vergütet wird. Für einen Kranz gibts 18, gleich viel wie für einen Sieg an einem Kantonal-/Gauverbandsfest. Mit zwölf Punkten wird dabei ein Kranz honoriert.

Zusätzliche Punkte gibts je nachdem, auf welche «Gegnerklasse» ein Schwinger trifft. Dies wird über die Anzahl Sterne auf dem Notenblatt gekennzeichnet. Pro Stern neben dem Namen des Gegners erhält man einen Punkt, wobei ein Stern einen Kranzgewinner eines Kantonalen markiert. Zwei Sterne erhält, wer einen Kranz bei einem Teilverbands- oder Bergkranzfest gewinnen konnte. Die höchste Anzahl Sterne beträgt drei und wird nur an eidgenössische Kranzgewinner vergeben.

Sollten am Ende einer Saison zwei oder mehr Schwinger dieselbe Anzahl Punkte aufweisen, kommt ein simpler Schlüssel zum Zug. In ungeraden Jahren wird alphabetisch von Z bis A bevorzugt, in geraden Jahren von A bis Z.

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