Vergangenes Wochenende wurden am Zuger Kantonalen und Mittelländischen Kränze verteilt und Punkte für die Jahreswertung gesammelt. Adrian Walther grüsst neu von ganz oben im Klassement.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Kilchberger Schwinget am 5. September als Saisonhöhepunkt

Punkte für Jahreswertung abhängig von Festtyp und Gegnerklasse

Meiste Zähler für Sieg an eidgenössischen Anlässen wie Kilchberger oder ESAF

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Wer nach dem letztjährigen ESAF dachte, bis zur nächsten Saison mit grossen Highlights müsse man sich lange gedulden, hat sich glücklicherweise geirrt. Mit dem Kilchberger Schwinget vom 5. September wartet auch der diesjährige Schwingkalender mit einem ganz grossen Fest auf, auch wenn das Datum längst nicht bei allen dick angestrichen ist.

Vielmehr kämpfen die besten Schwinger des Landes an etlichen Berg-, Teilverbands- und Kantonalfesten um Kränze. Dabei sammeln sie je nach Schlussrang unterschiedlich viele Punkte, die in die «Schlussgang»-Wertung, offizielle Jahrespunkteliste des Schwingerverbandes, einfliessen.

Die aktuelle Jahreswertung 2026 mit den besten 50 Schwingern

Walther Adrian: 54 Punkte Gwerder Michael: 51 Punkte Bieri Marcel: 49 Punkte Moser Michael: 48 Punkte Lustenberger Marc: 47 Punkte Odermatt Adrian: 45 Punkte Schurtenberger Sven: 45 Punkte Voggensperger Lars: 45 Punkte Kämpf Bernhard: 44 Punkte Orlik Curdin: 43 Punkte Heinzer Lukas: 42 Punkte Thöni Ivan: 41 Punkte Thöni Reto: 40 Punkte Wüthrich Thomas (2): 40 Punkte Aeschbacher Matthias: 39 Punkte Reichmuth Roland: 38 Punkte von Wyl Kevin: 38 Punkte Bruhin Fredi: 37 Punkte Steffen Gustav: 35 Punkte Trittibach Silvan: 35 Punkte Walther Reto: 35 Punkte Scheuner Adrian: 33 Punkte Ott Damian: 31 Punkte Lüscher Sinisha: 29 Punkte Durrer Jonas: 26 Punkte Dällenbach Lukas: 26 Punkte Rutsch Remo: 26 Punkte Suter Bruno: 26 Punkte Alpiger Nick: 25 Punkte Bucher Roman: 25 Punkte Bucher Thomas: 25 Punkte Galli Sandro: 25 Punkte Odermatt Jonas: 25 Punkte Scheuner David: 25 Punkte Annen Dominic: 24 Punkte Burger Matthieu: 24 Punkte Giger Samuel: 24 Punkte Kenel Franz-Toni: 24 Punkte Staudenmann Fabian: 24 Punkte Zemp Christian: 24 Punkte Bissig Lukas: 23 Punkte Fankhauser Reto: 23 Punkte Leuenberger Michael: 23 Punkte Orlik Armon: 23 Punkte Roth Tim: 23 Punkte Suter Joel: 23 Punkte Achermann Ivan: 22 Punkte Frank Marius: 22 Punkte Hürlimann Mathias: 22 Punkte Räber Lukas: 22 Punkte

Eidgenössische Anlässe als Punkteschlager, doch auch Berg- und Teilverbandsfeste lohnen sich besonders

Wie beim Tennis fliessen nicht alle Turniere beziehungsweise Kranzfeste in die Wertung ein, sondern nur eine bestimmte Anzahl. Normalerweise sind es die besten sieben, 2026 aufgrund des Kilchbergers jedoch acht. Die meisten Punkte (42) gibts denn auch wenig überraschend bei einem Sieg am Kilchberger oder anderen eidgenössischen Anlässen (ESAF, Unspunnen, Kilchberger, Jubiläum usw.). Wem es «nur» zum Kranzgewinn reicht oder sich bei eidgenössischen Anlässen innerhalb der fiktiven Kranzquote befindet, erhält immerhin noch 27 Punkte.

Davon abgesehen lohnen sich auch Berg- und Teilverbandsfeste, deren Sieg ebenfalls mit 27 Zählern vergütet wird. Für einen Kranz gibts 18, gleich viel wie für einen Sieg an einem Kantonal-/Gauverbandsfest. Mit zwölf Punkten wird dabei ein Kranz honoriert.

Zusätzliche Punkte gibts je nachdem, auf welche «Gegnerklasse» ein Schwinger trifft. Dies wird über die Anzahl Sterne auf dem Notenblatt gekennzeichnet. Pro Stern neben dem Namen des Gegners erhält man einen Punkt, wobei ein Stern einen Kranzgewinner eines Kantonalen markiert. Zwei Sterne erhält, wer einen Kranz bei einem Teilverbands- oder Bergkranzfest gewinnen konnte. Die höchste Anzahl Sterne beträgt drei und wird nur an eidgenössische Kranzgewinner vergeben.

Sollten am Ende einer Saison zwei oder mehr Schwinger dieselbe Anzahl Punkte aufweisen, kommt ein simpler Schlüssel zum Zug. In ungeraden Jahren wird alphabetisch von Z bis A bevorzugt, in geraden Jahren von A bis Z.