DE
FR
Abonnieren

Nächster körperlicher Rückschlag
Unspunnen-Sieger Giger fällt wochenlang aus

Samuel Giger muss aufgrund einer Schulterverletzung pausieren. Damit droht er, das Schwing-Spektakel im Berner Wankdorf zu verpassen. Es gibt aber auch eine positive Nachricht.
Publiziert: vor 32 Minuten
|
Aktualisiert: vor 5 Minuten
Kommentieren
1/5
Die Schwing-Saison geht vorerst ohne Samuel Giger weiter.
Foto: BENJAMIN SOLAND

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Samuel Giger hat sich an der Schulter verletzt – fällt mehrere Wochen aus
  • Der Unspunnen-Sieger verpasst damit den Stoos-Schwinget am Sonntag
  • Sein Saisonziel – der Kilchberger Schwinget – ist aber nicht in Gefahr
RMS_Portrait_AUTOR_1051.JPG
Nicola AbtReporter Sport

Hiobsbotschaft für die Nordostschweizer: Samuel Giger (28) hat sich im Training an der Schulter verletzt und fällt mehrere Wochen aus. Das bestätigt der Unspunnen-Champion gegenüber Blick. Damit verpasst der Thurgauer auch den Stoos-Schwinget am kommenden Sonntag. 

Das erste Bergfest der Saison hätte zeigen sollen, wie stark die Spitzenathleten wirklich sind. Nun findet dieses Kräftemessen ohne Giger statt. Für den Modellathleten ist es bereits der zweite körperliche Rückschlag nach dem verpassten Königstitel im letzten Herbst. 

Das Saisonziel ist nicht gefährdet

Der ESAF-Schlussgänger musste sich im Anschluss einer Rückenoperation unterziehen. Weil er erst im März wieder ins Sägemehltraining einsteigen konnte, hatte er einen beträchtlichen Trainingsrückstand. «Meine Verfassung ist leider noch nicht dort, wo ich sie gerne hätte», sagte Giger vor der Saison zu Blick. 

Im Wissen um diese suboptimale Ausgangslage verliefen die ersten Wochen positiv. Giger gewann das Zürcher Kantonale und stand am Thurgauer Kantonalen im Schlussgang. Umso bitterer ist die neuerliche Zwangspause. Wann der Thurgauer wieder ins Wettkampfgeschehen eingreifen kann, ist derzeit offen.

Mehr zum Schwingen
Russischer Wissenschaftler (39) schafft Schwing-Coup
Mit Video
«Eine verrückte Geschichte»
Russischer Wissenschaftler (39) schafft Schwing-Coup
Kampfrichter-Boss mit Klartext zum Fall Lüscher
«Er hat die Nerven verloren»
Kampfrichter-Boss mit Klartext zum Fall Lüscher
Missachtete Chefansage, Schwinger-Misstöne und ein Geheimnis
Der grosse Schwing-Check
Missachtete Chefansage, Schwinger-Misstöne und ein Geheimnis
Pfiffe und Lüscher-Frust nach umstrittener Entscheidung
Festsieger Alpiger profitiert
Pfiffe und Lüscher-Frust nach umstrittener Entscheidung

Damit droht er auch das Berner Kantonale Anfang Juli im Wankdorf zu verpassen. Dort hätte Giger gemeinsam mit seinen Kollegen Werner Schlegel und König Armon Orlik vor über 25'000 Zuschauern für Spektakel sorgen sollen. 

Es gibt aber auch eine positive Nachricht. Sein grosses Saisonziel, der Kilchberger Schwinget Anfang September, ist nach aktuellem Stand nicht gefährdet. Bis dahin sollte Giger wieder zu 100 Prozent fit sein.

In diesem Artikel erwähnt
Schwingen
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Schwingen